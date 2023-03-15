США пока не нашли свой беспилотник в Черном море, эту тему обсуждают с Турцией

"Я не уверен, что мы сможем его найти. В месте, где он упал в Черном море, очень, очень большая глубина. Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять что-то, и возможно, что нельзя", – сказал Кирби.
Он добавил, что США сделали все возможное, чтобы "свести к минимуму любую разведывательную ценность", которую может извлечь кто-то, получив этот беспилотник.
При этом Кирби отказался говорить о том, может ли Россия извлечь обломки аппарата. "Я могу только сказать вам, что мы все еще оцениваем эту ситуацию сами", – повторил он.
Кирби также отметил, что для российских самолетов "не редкость" попытки перехвата или преследования американских беспилотников.
Ситуацию с беспилотником США обсуждают, в частности, с Турцией, сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет агентство Anadolu.
У СМИ появилась информация, что Америка просит открыть турецкие проливы для судов ВМС США, чтобы найти и достать обломки упавшего в море беспилотника. Министра попросили прокомментировать это, но прямого ответа на вопросы он не дал.
"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", – сказал Акар.
По его словам, внутри страны в связи с инцидентом работают МИД и минобороны, взаимодействуя также с администрацией президента.
На уточняющий вопрос, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, министр сказал: "Последующие шаги прояснятся в ближайшее время".
Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах.
В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам упал "в результате резкого маневрирования". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.
CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.
О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.
Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента. По результатам встречи посол заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".