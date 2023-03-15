США пока не нашли свой беспилотник в Черном море, эту тему обсуждают с Турцией

Кирби отказался говорить о том, может ли Россия извлечь обломки беспилотника Фото: EPA

"Я не уверен, что мы сможем его найти. В месте, где он упал в Черном море, очень, очень большая глубина. Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять что-то, и возможно, что нельзя", – сказал Кирби.

Он добавил, что США сделали все возможное, чтобы "свести к минимуму любую разведывательную ценность", которую может извлечь кто-то, получив этот беспилотник.

При этом Кирби отказался говорить о том, может ли Россия извлечь обломки аппарата. "Я могу только сказать вам, что мы все еще оцениваем эту ситуацию сами", – повторил он.

Кирби также отметил, что для российских самолетов "не редкость" попытки перехвата или преследования американских беспилотников.

Ситуацию с беспилотником США обсуждают, в частности, с Турцией, сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет агентство Anadolu.

У СМИ появилась информация, что Америка просит открыть турецкие проливы для судов ВМС США, чтобы найти и достать обломки упавшего в море беспилотника. Министра попросили прокомментировать это, но прямого ответа на вопросы он не дал.

"Мы внимательно отслеживаем вопрос. Имеют место различные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логичное решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", – сказал Акар.

По его словам, внутри страны в связи с инцидентом работают МИД и минобороны, взаимодействуя также с администрацией президента.

На уточняющий вопрос, разрешит ли Анкара проход американских военных судов в Черное море, министр сказал: "Последующие шаги прояснятся в ближайшее время".