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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта". Данилов прокомментировал перехват Россией американского беспилотника

Данилов убежден, что инцидент над Черным морем свидетельствует о готовности РФ к эскалации
Данилов убежден, что инцидент над Черным морем свидетельствует о готовности РФ к эскалации
Фото: rnbo.gov.ua

Перехват российской авиацией беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper, которыйвыполнял разведывательный полет, свидетельствует о готовности руководства РФ втянуть в развязанную ей в Украине войну новых участников. Об этом заявил 14 марта в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, – это сигнал [президента РФ Владимира] Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", – написал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Россия в очередной раз демонстрирует "тактику ва-банк" – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах. По данным The New York Times, это случилось в 120 км от побережья временно оккупированного Крыма.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам, заявил 14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Пентагон, Черное море, СНБО, авиация, беспилотники, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, ВВС США, война России против Украины, Алексей Данилов, Danilov, российские оккупанты
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