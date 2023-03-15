"Сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта". Данилов прокомментировал перехват Россией американского беспилотника

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, – это сигнал [президента РФ Владимира] Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон", – написал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Россия в очередной раз демонстрирует "тактику ва-банк" – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин.

Контекст:

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и двумя российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер в задней части. После этого MQ-9 Reaper упал в нейтральных водах. По данным The New York Times, это случилось в 120 км от побережья временно оккупированного Крыма.

В минобороны РФ заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США над Черным морем, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Fox News, Су-27, участвовавший в инциденте, приземлился позже в оккупированном Россией Крыму. Вероятно, он получил повреждения после столкновения, допустили в Пентагоне.

CNN отметил, что это первый известный за время полномасштабной войны РФ против Украины случай "потенциально опасной эскалации" с участием российских и американских воздушных сил. Американские беспилотники неоднократно летали над Черным морем, в том числе после оккупации Россией Крыма.

О столкновении был проинформирован президент США Джо Байден.

Госдеп США вызвал посла РФ, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу инцидента с участием БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27 над Черным морем утром 14 марта. По результатам встречи он заявил, что РФ "не заинтересована в конфронтации" с США, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Американские военные позаботились о том, чтобы упавший в Черное море MQ-9 Reaper не достался другим странам, заявил 14 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.