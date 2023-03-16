В Сумской области за день зафиксировали 161 прилет из РФ, формирование наступательных группировок вблизи госграницы не обнаружено – ОВА

Об этом сообщается Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего за день в области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения – 161 прилет/выстрел.
В частности, в результате минометного обстрела разрушен офис агрофирмы (прямое попадание) в Хотинской общине, а в Шалыгинской сгорела частная хозяйственная постройка.
"По сообщениям военных, оперативная обстановка в приграничье Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – сказано в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.
В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.