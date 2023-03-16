В Сумской области за день зафиксировали 161 прилет из РФ, формирование наступательных группировок вблизи госграницы не обнаружено – ОВА

Всего за день в Сумской области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения, отметили в ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом сообщается Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего за день в области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения – 161 прилет/выстрел.

В частности, в результате минометного обстрела разрушен офис агрофирмы (прямое попадание) в Хотинской общине, а в Шалыгинской сгорела частная хозяйственная постройка.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в приграничье Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – сказано в сообщении.