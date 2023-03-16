ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области за день зафиксировали 161 прилет из РФ, формирование наступательных группировок вблизи госграницы не обнаружено – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего за день в Сумской области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения, отметили в ОВА
Всего за день в Сумской области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения, отметили в ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 15 марта обстреляли территории четырех приграничных общин Сумской области – Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской и Новослободской (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего за день в области было зафиксировано 14 обстрелов оккупантами из разных видов вооружения – 161 прилет/выстрел.

В частности, в результате минометного обстрела разрушен офис агрофирмы (прямое попадание) в Хотинской общине, а в Шалыгинской сгорела частная хозяйственная постройка.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка в приграничье Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid02DRFMX7xpVJPxMcMPZrUKo77hJDQ845SqgwZJfvsugzYN3V541i7coWsqq3rFLBFFl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, вооружение, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Маникюр в стиле Disney. Пять самых ярких вариантов дизайна для длинных и коротких ногтей
Галина ГРИШИНА
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы G
Дмитрий ГОРДОН
"Люди исчезают понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (159951)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (43465)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (35987)
4
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (33605)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (27520)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23810)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (22108)
8
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (18782)
 
 
 
 