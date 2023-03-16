Гайдай о контрнаступлении ВСУ в Луганской области: За плюс минус две недели доедет вся западная помощь, сформируются ударные группировки

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, рассказал уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"И за это время, как раз за две недели, плюс минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки, и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знают и планируют наше военное руководство", – рассказал Гайдай.

По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.