ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о контрнаступлении ВСУ в Луганской области: За плюс минус две недели доедет вся западная помощь, сформируются ударные группировки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области, отметил Гайдай
Под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупационные войска не могут "продвинуться вперед" и "продавить позиции" ВСУ в Луганской области.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, рассказал уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"И за это время, как раз за две недели, плюс минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки, и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знают и планируют наше военное руководство", – рассказал Гайдай.

По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, оборона, Сергей Гайдай, ВСУ, наступление, война России против Украины, интервью, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
Галина ГРИШИНА
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (167966)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (63135)
3
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (55327)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (52725)
5
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (50884)
6
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (38724)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (20430)
8
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (20134)
 
 
 
 