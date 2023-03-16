Гайдай о контрнаступлении ВСУ в Луганской области: За плюс минус две недели доедет вся западная помощь, сформируются ударные группировки

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале 16 марта, рассказал уволенный с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
"И за это время, как раз за две недели, плюс минус, у нас уже доедет вся та западная помощь, сформируются уже ударные группировки, и будет определенное контрнаступление, наступательная операция. Но где именно – пусть знают и планируют наше военное руководство", – рассказал Гайдай.
По его словам, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.