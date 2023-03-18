Украинские спецназовцы уничтожили 10 танков врага за одну ночь – СБУ

"Десять! Именно столько российских танков уничтожили спецназовцы СБУ "Белые Волки" всего за одну ночь!" – сказано в сообщении.
Уточняется, что специалисты Центра спецопераций "А" отработали по технике оккупантов на донецком направлении.
"Также был сожжен и один БТР противника. Таким образом, на его счету одиннадцать уничтоженных целей!" – отметили в спецслужбе.
В СБУ не уточнили, когда именно российским оккупантам были нанесены такие потери в бронетехника. 18 марта Генштаб ВСУ сообщал о ликвидации пяти российских танков за сутки, 17 марта – об уничтожении двух танков врага. 16 марта в сводке Генштаба ВСУ фигурируют 12 уничтоженных российских танков.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.
Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.
Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.
С 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 164 200 оккупантов, 3511 танков, 6830 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.