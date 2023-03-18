Украинские спецназовцы уничтожили 10 танков врага за одну ночь – СБУ

"Десять! Именно столько российских танков уничтожили спецназовцы СБУ "Белые Волки" всего за одну ночь!" – сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты Центра спецопераций "А" отработали по технике оккупантов на донецком направлении.

"Также был сожжен и один БТР противника. Таким образом, на его счету одиннадцать уничтоженных целей!" – отметили в спецслужбе.

В СБУ не уточнили, когда именно российским оккупантам были нанесены такие потери в бронетехника. 18 марта Генштаб ВСУ сообщал о ликвидации пяти российских танков за сутки, 17 марта – об уничтожении двух танков врага. 16 марта в сводке Генштаба ВСУ фигурируют 12 уничтоженных российских танков.