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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские спецназовцы уничтожили 10 танков врага за одну ночь – СБУ

Спецназ СБУ ликвидировал 10 российских танков за одну ночь
Спецназ СБУ ликвидировал 10 российских танков за одну ночь
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Спецназ Службы безопасности Украины из подразделения "Белые волки" уничтожил за одну ночь 11 единиц бронетехники российских оккупантов, включая 10 танков. Об этом сообщила 18 марта в Telegram пресс-служба СБУ.

"Десять! Именно столько российских танков уничтожили спецназовцы СБУ "Белые Волки" всего за одну ночь!" – сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты Центра спецопераций "А" отработали по технике оккупантов на донецком направлении.

"Также был сожжен и один БТР противника. Таким образом, на его счету одиннадцать уничтоженных целей!" – отметили в спецслужбе.

В СБУ не уточнили, когда именно российским оккупантам были нанесены такие потери в бронетехника. 18 марта Генштаб ВСУ сообщал о ликвидации пяти российских танков за сутки, 17 марта – об уничтожении двух танков врага. 16 марта в сводке Генштаба ВСУ фигурируют 12 уничтоженных российских танков.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря заявил, что РФ уже потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения.

Россия могла потерять в Украине до половины своего действующего танкового парка, писало 9 февраля 2023 года СNN со ссылкой на группу OSINT-расследователей Oryx.

Российские оккупанты потерпели поражение в крупнейшей танковой битве войны в Украине, потеряв под Угледаром Донецкой области 130 единиц бронетехники в течение трех недель, сообщило The New York Times 1 марта.

С 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 164 200 оккупантов, 3511 танков, 6830 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, танки, спецназ, БТР, армия РФ, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, потери армии России, российские оккупанты
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