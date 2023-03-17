Пентагон сообщил, что ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155 мм калибра – СМИ

Об этом 16 марта написала The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Пентагона.

Отмечается, что США уже отправили Украине более миллиона боеприпасов калибра 155 мм, а союзники предоставили еще больше.

В то же время, по данным издания, некоторые из союзников США с самыми большими запасами артснарядов уклоняются от их поставок в Украину, опасаясь, что Россия будет рассматривать их как сторону войны против Украины.

Сейчас Вашингтон пытается обеспечить Киев достаточными запасами боеприпасов для следующей фазы войны против РФ, так как артиллерийские снаряды помогут Украине деоккупировать свои территории, указала The Wall Street Journal.