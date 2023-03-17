Пентагон сообщил, что ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155 мм калибра – СМИ

Об этом 16 марта написала The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Пентагона.
Отмечается, что США уже отправили Украине более миллиона боеприпасов калибра 155 мм, а союзники предоставили еще больше.
В то же время, по данным издания, некоторые из союзников США с самыми большими запасами артснарядов уклоняются от их поставок в Украину, опасаясь, что Россия будет рассматривать их как сторону войны против Украины.
Сейчас Вашингтон пытается обеспечить Киев достаточными запасами боеприпасов для следующей фазы войны против РФ, так как артиллерийские снаряды помогут Украине деоккупировать свои территории, указала The Wall Street Journal.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.
Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.
Украине нужно, чтобы страны, у которых есть снаряды, не только передавали их Киеву, но и разворачивали производство дополнительных боеприпасов, отметил 15 марта по итогам 10-го заседания в формате "Рамштайн" глава МИД Дмитрий Кулеба.