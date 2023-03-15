Постоянные представители ЕС рассмотрят сегодня ускорение поставок боеприпасов в Украину – СМИ

Согласно проекту, с которым ознакомилось издание, ЕС потратит €1 млрд на частичное возмещение странам, которые могут быстро передать Киеву уже имеющиеся снаряды. На вторую часть суммы страны Евросоюза планируют заключить несколько оптовых контрактов. Предполагается, что это позволит снизить цену на боеприпасы.

По данным Politico, послы ЕС 15 марта планируют обсудить этот план на встрече, организованной дипломатическим крылом ЕС и Европейской службой внешних связей.

Журналисты отмечают, что проект быстро разрабатывался в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше помощи, в частности 155-мм снарядов. И цифры в документе соответствуют "конкретному запросу министра обороны Украины перед контрнаступлением", говорится в статье.