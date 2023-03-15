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Постоянные представители ЕС рассмотрят сегодня ускорение поставок боеприпасов в Украину – СМИ

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Украине нужны снаряды для весеннего контрнаступления Politico
Украине нужны снаряды для весеннего контрнаступления – Politico
Фото: ЕРА

ЕС завершает сделку на сумму €2 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Об этом 15 марта пишет издание Politico.

Согласно проекту, с которым ознакомилось издание, ЕС потратит €1 млрд на частичное возмещение странам, которые могут быстро передать Киеву уже имеющиеся снаряды. На вторую часть суммы страны Евросоюза планируют заключить несколько оптовых контрактов. Предполагается, что это позволит снизить цену на боеприпасы.

По данным Politico, послы ЕС 15 марта планируют обсудить этот план на встрече, организованной дипломатическим крылом ЕС и Европейской службой внешних связей. 

Журналисты отмечают, что проект быстро разрабатывался в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше помощи, в частности 155-мм снарядов. И цифры в документе соответствуют "конкретному запросу министра обороны Украины перед контрнаступлением", говорится в статье.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, заявил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.

8 марта состоялась неформальная встреча министров обороны стран – членов ЕС. По итогам встречи верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".

14 марта Боррель сообщил, что встреча министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза, на которой будут обсуждать военную помощь Украине, в частности обеспечение боеприпасами, назначена на 20 марта

Теги: военная помощь, боеприпасы, Минобороны, война России против Украины, Евросоюз
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