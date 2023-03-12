"Дело в правительстве". Кулеба заявил, что Германия тормозит поставки боеприпасов ВСУ

Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь – глава МИД Украины Фото: ЕРА

По его словам, немецкие оружейные концерны готовы к выполнению больших заказов. Но правительство Германии не торопится заключать сделки.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы поставить. Итак, проблема в правительстве", – сказал Кулеба.

7–8 марта министры обороны стран ЕС обсуждали проблему с дефицитом боеприпасов для Украины. Неформальная встреча министров прошла в Стокгольме.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в ЕС договорились о трех направлениях ускорения закупки и поставки боеприпасов для ВСУ.