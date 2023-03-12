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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дело в правительстве". Кулеба заявил, что Германия тормозит поставки боеприпасов ВСУ

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Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь глава МИД Украины
Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь – глава МИД Украины
Фото: ЕРА

Власти Германии замедляют поставки боеприпасов для Украины, защищающейся от российской агрессии. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в опубликованном 11 марта интервью Bild.

По его словам, немецкие оружейные концерны готовы к выполнению больших заказов. Но правительство Германии не торопится заключать сделки.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы поставить. Итак, проблема в правительстве", – сказал Кулеба.

7–8 марта министры обороны стран ЕС обсуждали проблему с дефицитом боеприпасов для Украины. Неформальная встреча министров прошла в Стокгольме.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в ЕС договорились о трех направлениях ускорения закупки и поставки боеприпасов для ВСУ.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России."Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз. Об этом 8 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.

Теги: Германия, МИД Украины, военная помощь, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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