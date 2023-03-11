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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с Милли оборонные нужды Украины, в том числе поставки боеприпасов и техники

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Залужный общается с Милли (на фото) регулярно
Залужный общается с Милли (на фото) регулярно
Фото: ЕРА

11 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом главком ВСУ сообщил в Facebook.

"Провел телефонный разговор с [...] Милли. Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он рассказал Милли "о ситуации на поле боя".

"Договорились продолжать диалог и совместную работу. Благодарен президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – заявил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0VH86JmWxhgexzsMAngvNZ3xjT1vgPZ2iS7ywcLcQghWj7NQYhkYdq2UeFB5i7LLAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля Остин.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Украина, война, Пентагон, телефоны, переговоры, военная помощь, оборона, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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