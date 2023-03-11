Залужный обсудил с Милли оборонные нужды Украины, в том числе поставки боеприпасов и техники

"Провел телефонный разговор с [...] Милли. Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – написал Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, он рассказал Милли "о ситуации на поле боя".
"Договорились продолжать диалог и совместную работу. Благодарен президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – заявил Залужный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.
13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал 14 февраля Остин.