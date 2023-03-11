Залужный обсудил с Милли оборонные нужды Украины, в том числе поставки боеприпасов и техники

Залужный общается с Милли (на фото) регулярно Фото: ЕРА

"Провел телефонный разговор с [...] Милли. Обсудили ряд важных для нас тем. Подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны", – написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, он рассказал Милли "о ситуации на поле боя".

"Договорились продолжать диалог и совместную работу. Благодарен президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", – заявил Залужный.

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Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.