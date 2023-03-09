Резников после встречи с главами минобороны стран ЕС анонсировал ускорение поставок артснарядов для Украины

Резников заявлял перед встречой глав минобороны стран Евросоюза, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС Фото: EPA

Об этом 8 марта по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сообщил в Twitter глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Targeted. Timely. Transparent (Целенаправленно. Своевременно. Прозрачно). Я называю это "формулой тройного Т" развития сектора безопасности и обороны Украины. При поддержке партнеров Украина обязательно победит", – охарактеризовал встречу Резников.

По словам главы минобороны Швеции Пола Йонсона, на встрече речь шла, в частности, об ускорении поставок Украине артиллерийских снарядов.

"Хороший день для увеличения военной поддержки Украины. Предприняты шаги по обеспечению артиллерийскими боеприпасами и увеличению производства. Цель – принять решение в конце этого месяца", – написал в Twitter Йонсон.

A good day for increased military support to Ukraine. Steps taken on supplying artillery ammunition and increasing production. Goal is for decisions later this month. #FAC #EU2023SE pic.twitter.com/6S6ub8qkF7 — Pål Jonson (@PlJonson) March 8, 2023

Неформальная встреча министров обороны стран ЕС прошла в Стокгольме 7–8 марта. Главным вопросом было ускорение военной помощи Украине.

Перед встречей Резников заявлял, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС.

В Стокгольме глава минобороны провел также встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Важна дискуссия о военной и другой поддержке Украины со стороны Швеции. Украина защищает не только собственную безопасность, но и нашу", – отметил в Twitter после встречи Кристерссон.

Glad to get the chance to meet Ukraine's defense minister @oleksiireznikov today. Important discussion on Sweden's military and other support to Ukraine. Ukraine is not only defending its own security but also our security. pic.twitter.com/A3Kx4phOx2 — SwedishPM (@SwedishPM) March 8, 2023