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Резников после встречи с главами минобороны стран ЕС анонсировал ускорение поставок артснарядов для Украины

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Резников заявлял перед встречой глав минобороны стран Евросоюза, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС
Резников заявлял перед встречой глав минобороны стран Евросоюза, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС
Фото: EPA

Поставки вооружения для Украины странами ЕС будут своевременными.

Об этом 8 марта по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сообщил в Twitter глава минобороны Украины Алексей Резников.

"Targeted. Timely. Transparent (Целенаправленно. Своевременно. Прозрачно). Я называю это "формулой тройного Т" развития сектора безопасности и обороны Украины. При поддержке партнеров Украина обязательно победит", – охарактеризовал встречу Резников.

По словам главы минобороны Швеции Пола Йонсона, на встрече речь шла, в частности, об ускорении поставок Украине артиллерийских снарядов.  

"Хороший день для увеличения военной поддержки Украины. Предприняты шаги по обеспечению артиллерийскими боеприпасами и увеличению производства. Цель – принять решение в конце этого месяца", – написал в Twitter Йонсон.

Неформальная встреча министров обороны стран ЕС прошла в Стокгольме 7–8 марта. Главным вопросом было ускорение военной помощи Украине.

Перед встречей Резников заявлял, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС.

В Стокгольме глава минобороны провел также встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Важна дискуссия о военной и другой поддержке Украины со стороны Швеции. Украина защищает не только собственную безопасность, но и нашу", – отметил в Twitter после встречи Кристерссон.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, заявил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".

Теги: Украина, Швеция, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, Стокгольм, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, премьер-министр, встреча, Ульф Кристерссон
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