Резников после встречи с главами минобороны стран ЕС анонсировал ускорение поставок артснарядов для Украины

Об этом 8 марта по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза сообщил в Twitter глава минобороны Украины Алексей Резников.
"Targeted. Timely. Transparent (Целенаправленно. Своевременно. Прозрачно). Я называю это "формулой тройного Т" развития сектора безопасности и обороны Украины. При поддержке партнеров Украина обязательно победит", – охарактеризовал встречу Резников.
Targeted.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 8, 2023
Timely.
Transparent.
I call it the Triple-T Formula of Ukraine's security and defense sector development.
Supported by partners, Ukraine will definitely win.@JakobEllemann , Mario #Bano * i * , @AngelTilvar , @DefensieMin , Boris #Pistorius , @PlJonson , @HPevkur pic.twitter.com/1uPItJsGRm
По словам главы минобороны Швеции Пола Йонсона, на встрече речь шла, в частности, об ускорении поставок Украине артиллерийских снарядов.
"Хороший день для увеличения военной поддержки Украины. Предприняты шаги по обеспечению артиллерийскими боеприпасами и увеличению производства. Цель – принять решение в конце этого месяца", – написал в Twitter Йонсон.
A good day for increased military support to Ukraine. Steps taken on supplying artillery ammunition and increasing production. Goal is for decisions later this month. #FAC #EU2023SE pic.twitter.com/6S6ub8qkF7— Pål Jonson (@PlJonson) March 8, 2023
Неформальная встреча министров обороны стран ЕС прошла в Стокгольме 7–8 марта. Главным вопросом было ускорение военной помощи Украине.
Перед встречей Резников заявлял, что ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить ЕС.
В Стокгольме глава минобороны провел также встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Важна дискуссия о военной и другой поддержке Украины со стороны Швеции. Украина защищает не только собственную безопасность, но и нашу", – отметил в Twitter после встречи Кристерссон.
Glad to get the chance to meet Ukraine's defense minister @oleksiireznikov today. Important discussion on Sweden's military and other support to Ukraine. Ukraine is not only defending its own security but also our security. pic.twitter.com/A3Kx4phOx2— SwedishPM (@SwedishPM) March 8, 2023
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
В марте 2022 года Украина активно искала любые виды вооружения, рассказал в интервью, опубликованном 6 марта, Резников. По его словам, в настоящий момент есть понимание способностей каждой страны, которая предоставляет помощь. Украине было бы очень тяжело без антикремлевского альянса, который сегодня насчитывает 54 страны, заявил Резников. Он добавил, что у Украины в долгосрочной перспективе преимущество перед россиянами по боеприпасам.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи министров обороны стран – членов Евросоюза, что следующие недели в войне будут критическими, особенно в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нуждаются в артиллерийских боеприпасах, подчеркнул он. Для этого Боррель предложил подход, "базирующийся на трех направлениях, которые дополняют друг друга".