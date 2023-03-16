Кулеба после 10-го "Рамштайна": Артиллерийские снаряды – однозначный приоритет

По словам Кулебы, сейчас украинские дипломаты "достают" снаряды для военных из разных стран Фото: EPA

Об этом он сказал, комментируя результаты 10-го заседания в формате "Рамштайн" 15 марта, в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Артиллерийские снаряды – однозначно четкий приоритет ввиду ряда именно политических факторов", – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас нужно, чтобы страны, у которых есть снаряды, не только передавали их Украине, но и разворачивали производство дополнительных боеприпасов.

"И есть еще, как мы их называем, третьи страны. Они официально не входят в коалицию в поддержку Украины, в группу "Рамштайн", но разными путями мы из них тоже достаем снаряды, которые нам нужны", – сказал Кулеба.

Он добавил, что приоритетов на самом деле много, но сейчас украинские дипломаты сосредоточились на том, чтобы у сил обороны было на фронте достаточное количество снарядов, чтобы бить врага.