Кулеба после 10-го "Рамштайна": Артиллерийские снаряды – однозначный приоритет

Об этом он сказал, комментируя результаты 10-го заседания в формате "Рамштайн" 15 марта, в эфире телемарафона, который транслирует канал "Рада".
"Артиллерийские снаряды – однозначно четкий приоритет ввиду ряда именно политических факторов", – сказал Кулеба.
По его словам, сейчас нужно, чтобы страны, у которых есть снаряды, не только передавали их Украине, но и разворачивали производство дополнительных боеприпасов.
"И есть еще, как мы их называем, третьи страны. Они официально не входят в коалицию в поддержку Украины, в группу "Рамштайн", но разными путями мы из них тоже достаем снаряды, которые нам нужны", – сказал Кулеба.
Он добавил, что приоритетов на самом деле много, но сейчас украинские дипломаты сосредоточились на том, чтобы у сил обороны было на фронте достаточное количество снарядов, чтобы бить врага.
10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате.
Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил министр обороны Алексей Резников.
На заседании обсуждались "боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба... Есть решения", – сказал вечером президент Владимир Зеленский.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.
Так, по словам Остина, Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США поставят системы ПВО NASAMS, Нидерланды инициируют новые контракты, чтобы новые системы вооружения продолжали поступать в Украину, а Словения взяла на себя обязательство "обеспечить определенные положения в списке приоритетов для Украины".
По словам Остина, члены контактной группы "делают все возможное и увеличивают свои обязательства, чтобы Украина имела надлежащий военный потенциал". У России заканчиваются не только вооружения, но и друзья, а антипутинская коалиция увеличивается, подчеркнул глава Пентагона.