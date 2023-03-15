Дания отправит Украине пакет военной помощи на $141 млн

В пакет войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны. Он финансируется недавно созданным "Украинским фондом", отмечается в сообщении.
"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Вооруженные силы приступили к подготовке пожертвований, чтобы помощь можно было передать Украине как можно скорее.
Минобороны опубликовало полный список предстоящего пакета пожертвований. В него войдут:
По состоянию на октябрь 2022 года, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).
В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.
19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.
В сообщении парламента Дании отмечается, что страна передала Украине оружия и техники почти на 5 млрд датских крон.