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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания отправит Украине пакет военной помощи на $141 млн

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И.о. министра обороны Дании рассказал, что будет предоставлено Украине
И.о. министра обороны Дании рассказал, что будет предоставлено Украине
Фото: Troels Lund Poulsen / Facebook

Подавляющее большинство в парламенте Дании поддержало пакет помощи Украине в размере 1 млрд датских крон ($141,66 млн). Он состоит из материалов, специально запрошенных Украиной, сообщает сайт министерства обороны Дании 15 марта.

В пакет войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны. Он финансируется недавно созданным "Украинским фондом", отмечается в сообщении.

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Вооруженные силы приступили к подготовке пожертвований, чтобы помощь можно было передать Украине как можно скорее.

Минобороны опубликовало полный список предстоящего пакета пожертвований. В него войдут:

  • боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм;
  • дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
  • дополнительные противотанковые мины в большом количестве;
  • метательные заряды, пламегасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • дополнительные ракеты для ПВО;
  • роботы для обезвреживания бомб: 21 шт.;
  • закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 млн датских крон;
  • военные генераторы: 15 шт.;
  • 8 тыс. головных уборов и 15 тыс. комплектов непромокаемой одежды;
  • мобильные мастерские по ремонту крупной военной техники: 9 шт.;
  • ангарные палатки: 6 шт.
Контекст:

По состоянию на октябрь 2022 года, как сообщало министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжения.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.

В сообщении парламента Дании отмечается, что страна передала Украине оружия и техники почти на 5 млрд датских крон.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Дания, военная помощь, помощь, боеприпасы, война России против Украины
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