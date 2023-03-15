Дания отправит Украине пакет военной помощи на $141 млн

И.о. министра обороны Дании рассказал, что будет предоставлено Украине Фото: Troels Lund Poulsen / Facebook

В пакет войдут боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны. Он финансируется недавно созданным "Украинским фондом", отмечается в сообщении.

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это желание", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Вооруженные силы приступили к подготовке пожертвований, чтобы помощь можно было передать Украине как можно скорее.

Минобороны опубликовало полный список предстоящего пакета пожертвований. В него войдут: