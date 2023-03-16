Канада объявила о дополнительной помощи Украине. Отправят боеприпасы и зенитные ракеты

На встрече министр объявила, что Канада предоставит около 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала канадской армии для поддержки систем противовоздушной обороны, развернутых в настоящее время в Украине.

Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Ананд подтвердила, что вооруженные силы Канады начали поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. Всего Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава канадских вооруженных сил, обучающей украинских солдат.

Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, предоставленные Канадой, будут в Украине в ближайшие недели, говорится в сообщении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и международными партнерами, чтобы оказывать и координировать всестороннюю военную поддержку Украине в ее борьбе за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", – заявили в минобороны.