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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада объявила о дополнительной помощи Украине. Отправят боеприпасы и зенитные ракеты

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Анита Ананд рассказала, что Канада дополнительно даст Украине
Анита Ананд рассказала, что Канада дополнительно даст Украине
Фото: EPA

Министр обороны Канады Анита Ананд виртуально приняла участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, где объявила о дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщает сайт минобороны Канады 15 марта.

На встрече министр объявила, что Канада предоставит около 8 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала канадской армии для поддержки систем противовоздушной обороны, развернутых в настоящее время в Украине. 

Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм учебных боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Ананд подтвердила, что вооруженные силы Канады начали поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой в конце февраля. Всего Канада передала Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже доставлены в Польшу вместе с группой личного состава канадских вооруженных сил, обучающей украинских солдат. 

Ожидается, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, предоставленные Канадой, будут в Украине в ближайшие недели, говорится в сообщении.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и международными партнерами, чтобы оказывать и координировать всестороннюю военную поддержку Украине в ее борьбе за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", – заявили в минобороны.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

15 марта минобороны Канады уточнило, что с февраля 2022 года страна выделила Украине военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов ($726,562 млн).

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Канада, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, ракеты, Анита Ананд
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