Литва передаст Украине боеприпасы калибра 155 мм – министр обороны страны

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", – написал Анушаускас.

Он подчеркнул, что общая стоимость предоставленной Литвой военной поддержки вскоре достигнет €450 млн.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Также литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ.