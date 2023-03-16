ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва передаст Украине боеприпасы калибра 155 мм – министр обороны страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Литва оказала Украине военной помощи почти на &euro;450 млн, сообщил Анушаускас
Литва оказала Украине военной помощи почти на €450 млн, сообщил Анушаускас
Фото: EPA

Литва предоставит Украине пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы калибра 155 мм. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас 16 марта в Twitter.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", – написал Анушаускас.

Он подчеркнул, что общая стоимость предоставленной Литвой военной поддержки вскоре достигнет 450 млн.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщали в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Также литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ.

Теги: Украина, Литва, военные, помощь, боеприпасы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон рассказал, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
42-летняя дочь Ющенко сообщила о госпитализации в "Феофанию"
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
Девушка Налчаджиоглу показала картину, которую создала сама
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
57-летняя Херли показала, как изменилась за 30 лет. Поклонники заявили, что она стала красивее
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн
  Некоглай: Когда я только приехал в Москву, за два месяца заработал где-то $1,5 млн G
Дмитрий ГОРДОН
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Натуральные конфеты с бананами и финиками. Рецепт, доступный даже для детей
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
Тринчер показала шрам, оставшийся после увеличения груди
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (167694)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (61083)
3
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (51834)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (50791)
5
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (46857)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (37162)
7
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (36605)
8
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (19771)
 
 
 
 