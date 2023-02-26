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Литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ

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Литва закупит для ВСУ радары израильского производства
Литва закупит для ВСУ радары израильского производства
Фото: mil.in.ua

Граждане Литвы пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас в Twitter 25 февраля.

"€14 млн от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас", – сообщил координатор сбора.

В акции RADAROM приняли участие общественные организации, поддерживающие Украину в Литве, такие как Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fundas и Stiprūs kartu, а также литовский общественный вещатель LRT.

В начале кампании литовцы поставили цель собрать €5 млн, отмечал LRT, но в первую неделю на счету уже было около €6 млн, сообщал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В целом компания длилась с 30 января по 24 февраля. Сбор был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинское издание Defense Express сообщило, что за средства будут приобретены современные радары израильского производства. По словам организаторов акции, покупка уже согласована с израильским производителем.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.

Теги: Украина, Литва, пожертвование, ВСУ, Андрюс Тапинас
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