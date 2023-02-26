Литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ

"€14 млн от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас", – сообщил координатор сбора.

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.



That’s it from us. For now.



We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 24, 2023

В акции RADAROM приняли участие общественные организации, поддерживающие Украину в Литве, такие как Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fundas и Stiprūs kartu, а также литовский общественный вещатель LRT.

В начале кампании литовцы поставили цель собрать €5 млн, отмечал LRT, но в первую неделю на счету уже было около €6 млн, сообщал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В целом компания длилась с 30 января по 24 февраля. Сбор был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Украинское издание Defense Express сообщило, что за средства будут приобретены современные радары израильского производства. По словам организаторов акции, покупка уже согласована с израильским производителем.