Литовцы собрали €14 млн на радары для ВСУ

"€14 млн от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас", – сообщил координатор сбора.
14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 24, 2023
That’s it from us. For now.
We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN
В акции RADAROM приняли участие общественные организации, поддерживающие Украину в Литве, такие как Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fundas и Stiprūs kartu, а также литовский общественный вещатель LRT.
В начале кампании литовцы поставили цель собрать €5 млн, отмечал LRT, но в первую неделю на счету уже было около €6 млн, сообщал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В целом компания длилась с 30 января по 24 февраля. Сбор был посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Украинское издание Defense Express сообщило, что за средства будут приобретены современные радары израильского производства. По словам организаторов акции, покупка уже согласована с израильским производителем.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.