Свитан: У россиян ситуация со снарядами еще хуже, чем у нас. Они сожгли практически все запасы

Гордон предложил обсудить ситуацию с боеприпасами в подразделениях российских оккупантов.

"У русских тоже [как и у ВСУ] проблемы: со снарядами, в частности. И тот же [основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин бьется в истерике, что "дайте снаряды, нет снарядов". У них тоже ситуация не очень хорошая?" – спросил он.

Свитан пояснил, что любой военной кампании должна предшествовать плановая подготовка.



"У них [с боеприпасами] еще хуже, чем у нас, сейчас. Дело в том, что любая страна и армия в том числе – когда она готовится к выполнению определенных задач... Естественно, идет накопление военной техники, накопление снарядов и накопление в том числе и профессионалов: людей. Это правильный подход к выполнению такого рода задач", – сказал он.

Эксперт считает, что "россияне готовились наступать, но готовились, не готовясь".

"То есть они думали наступать, но не готовились к такой войне. Они просчитались очень сильно по подготовке. То есть если бы они реально готовились к наступательным действиям на 40-миллионную страну, у которой уже восемь лет армия все-таки воюет – пусть она и не развернута по военному времени – они должны были несколько еще, наверное, лет – чуть ли не десяток лет – готовиться с теми мощностями, которые у них есть", – заявил он.

Свитан убежден, что РФ должна была довести численность армии примерно до 4 млн профессионалов, прежде чем нападать на Украину.

"А это несколько лет, а то и десяток лет. Они должны были создать определенное количество боезапаса для того, чтобы воевать минимум года три-четыре. То есть это в несколько раз больше, чем у них было, включая советское вооружение. То есть все, что у них было, они за год использовали. Это не готовились они к войне. То есть к затяжной, реальной войне", – оценил эксперт.

Он добавил, что для того, что сейчас делает РФ, есть термин: это "военная авантюра"

"То есть это не война, а это военная авантюра... Они сейчас используют 10–12 тыс., а надо где-то около 20. А летом они использовали 60 тыс. снарядов в сутки. Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы", – подытожил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

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