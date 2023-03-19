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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: У россиян ситуация со снарядами еще хуже, чем у нас. Они сожгли практически все запасы

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Оккупантам не хватает снарядов, поскольку Россия, по мнению Свитана, "готовилась наступать, но готовилась, не готовясь"
Оккупантам не хватает снарядов, поскольку Россия, по мнению Свитана, "готовилась наступать, но готовилась, не готовясь"
Фото: EPA

Россия не готовилась к реальной затяжной войне в Украине, и одним из следствий этого является дефицит боеприпасов, который начали в последнее время испытывать оккупанты. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Гордон предложил обсудить ситуацию с боеприпасами в подразделениях российских оккупантов.

"У русских тоже [как и у ВСУ] проблемы: со снарядами, в частности. И тот же [основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин бьется в истерике, что "дайте снаряды, нет снарядов". У них тоже ситуация не очень хорошая?" – спросил он.

Свитан пояснил, что любой военной кампании должна предшествовать плановая подготовка.

"У них [с боеприпасами] еще хуже, чем у нас, сейчас. Дело в том, что любая страна и армия в том числе – когда она готовится к выполнению определенных задач... Естественно, идет накопление военной техники, накопление снарядов и накопление в том числе и профессионалов: людей. Это правильный подход к выполнению такого рода задач", – сказал он.

Эксперт считает, что "россияне готовились наступать, но готовились, не готовясь".

"То есть они думали наступать, но не готовились к такой войне. Они просчитались очень сильно по подготовке. То есть если бы они реально готовились к наступательным действиям на 40-миллионную страну, у которой уже восемь лет армия все-таки воюет – пусть она и не развернута по военному времени – они должны были несколько еще, наверное, лет – чуть ли не десяток лет – готовиться с теми мощностями, которые у них есть", – заявил он.

Свитан убежден, что РФ должна была довести численность армии примерно до 4 млн профессионалов, прежде чем нападать на Украину.

"А это несколько лет, а то и десяток лет. Они должны были создать определенное количество боезапаса для того, чтобы воевать минимум года три-четыре. То есть это в несколько раз больше, чем у них было, включая советское вооружение. То есть все, что у них было, они за год использовали. Это не готовились они к войне. То есть к затяжной, реальной войне", – оценил эксперт.

Он добавил, что для того, что сейчас делает РФ, есть термин: это "военная авантюра"

"То есть это не война, а это военная авантюра... Они сейчас используют 10–12 тыс., а надо где-то около 20. А летом они использовали 60 тыс. снарядов в сутки. Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы", – подытожил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ производит минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки

Кроме того, по данным американского телеканала Sky News, Иран этой зимой поставил России не менее 300 тыс. снарядов

Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов, спрогнозировал Генштаб ВСУ в сводке от 9 марта.

В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, вооружение, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Пригожин, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, Роман Свитан
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