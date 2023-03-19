Свитан: У россиян ситуация со снарядами еще хуже, чем у нас. Они сожгли практически все запасы

Гордон предложил обсудить ситуацию с боеприпасами в подразделениях российских оккупантов.
"У русских тоже [как и у ВСУ] проблемы: со снарядами, в частности. И тот же [основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин бьется в истерике, что "дайте снаряды, нет снарядов". У них тоже ситуация не очень хорошая?" – спросил он.
Свитан пояснил, что любой военной кампании должна предшествовать плановая подготовка.
"У них [с боеприпасами] еще хуже, чем у нас, сейчас. Дело в том, что любая страна и армия в том числе – когда она готовится к выполнению определенных задач... Естественно, идет накопление военной техники, накопление снарядов и накопление в том числе и профессионалов: людей. Это правильный подход к выполнению такого рода задач", – сказал он.
Эксперт считает, что "россияне готовились наступать, но готовились, не готовясь".
"То есть они думали наступать, но не готовились к такой войне. Они просчитались очень сильно по подготовке. То есть если бы они реально готовились к наступательным действиям на 40-миллионную страну, у которой уже восемь лет армия все-таки воюет – пусть она и не развернута по военному времени – они должны были несколько еще, наверное, лет – чуть ли не десяток лет – готовиться с теми мощностями, которые у них есть", – заявил он.
Свитан убежден, что РФ должна была довести численность армии примерно до 4 млн профессионалов, прежде чем нападать на Украину.
"А это несколько лет, а то и десяток лет. Они должны были создать определенное количество боезапаса для того, чтобы воевать минимум года три-четыре. То есть это в несколько раз больше, чем у них было, включая советское вооружение. То есть все, что у них было, они за год использовали. Это не готовились они к войне. То есть к затяжной, реальной войне", – оценил эксперт.
Он добавил, что для того, что сейчас делает РФ, есть термин: это "военная авантюра"
"То есть это не война, а это военная авантюра... Они сейчас используют 10–12 тыс., а надо где-то около 20. А летом они использовали 60 тыс. снарядов в сутки. Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы", – подытожил Свитан.
Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью
По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.
РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.
"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы – с марта, а они [военные РФ] – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же и у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.
11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.
По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ производит минимум одну крылатую ракету и 5 тыс. снарядов в сутки.
Кроме того, по данным американского телеканала Sky News, Иран этой зимой поставил России не менее 300 тыс. снарядов.
Россияне через два-три месяца столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов, спрогнозировал Генштаб ВСУ в сводке от 9 марта.
В артиллерийских подразделениях РФ введены лимиты на использование боеприпасов, заявил 18 марта руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 14 марта он рассказывал, что на донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод".