ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский о решении европейских партнеров по совместной поставке боеприпасов для Украины: Стратегический шаг. Придает уверенность в неизменности движения к победе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение европейских партнеров о совместной поставке боеприпасов для Украины "придает уверенность в нашем единстве", отметил Зеленский
Решение европейских партнеров о совместной поставке боеприпасов для Украины "придает уверенность в нашем единстве", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем партнерам в Европе, кто "действительно заинтересован в том, чтобы Европа была сильной и свободной".

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины.

"Наши европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – €2 млрд. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов, – сказал Зеленский в видеообращении. – Это стратегический шаг. То, что придает уверенность в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом".

Кроме того, 20 марта о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн объявили США.

"Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо для того, чтобы поддержать наших воинов", – отметил Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и всем американцам.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1615121662284081/

Контекст:

Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция.

Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.

Теги: США, Украина, Норвегия, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ракеты, президент, обращение, ЕС, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (62295)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (31251)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (30050)
4
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17527)
5
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16053)
6
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (15061)
7
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (13990)
8
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13584)
 
 
 
 