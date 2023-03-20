Зеленский о решении европейских партнеров по совместной поставке боеприпасов для Украины: Стратегический шаг. Придает уверенность в неизменности движения к победе

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины.
"Наши европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – €2 млрд. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов, – сказал Зеленский в видеообращении. – Это стратегический шаг. То, что придает уверенность в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом".
Кроме того, 20 марта о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн объявили США.
"Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо для того, чтобы поддержать наших воинов", – отметил Зеленский.
Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и всем американцам.
Проект "Совместная закупка боеприпасов" был одобрен на встрече в Брюсселе (Бельгия) 20 марта. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.