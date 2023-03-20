Зеленский о решении европейских партнеров по совместной поставке боеприпасов для Украины: Стратегический шаг. Придает уверенность в неизменности движения к победе

Решение европейских партнеров о совместной поставке боеприпасов для Украины "придает уверенность в нашем единстве", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 20 марта, опубликованном в Facebook Офиса президента.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины.

"Наши европейские партнеры согласовали общий план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения – €2 млрд. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов, – сказал Зеленский в видеообращении. – Это стратегический шаг. То, что придает уверенность в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом".

Кроме того, 20 марта о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн объявили США.

"Это ракеты для HIMARS, артиллерийские и другие боеприпасы – все, что действительно необходимо для того, чтобы поддержать наших воинов", – отметил Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и всем американцам.