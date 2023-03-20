США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. В него войдут ракеты для HIMARS

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, его опубликовал в Twitter корреспондент Al Arabiya Джозеф Хабуш.
NEW: The US announces * 350 million in weapons for Ukraine from the Pentagon’s stockpile. The latest package will include more ammo for HIMARS, howitzers and Bradleys, HARM missiles, anti-tank weapons and riverine boats. pic.twitter.com/MfNHyZkfzc— Joseph Haboush (@jhaboush) March 20, 2023
В частности, новый пакет США включает больше ракет для РСЗО HIMARS, боеприпасы для гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.
"Только Россия может завершить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем объединены с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении Блинкена.
Новый пакет военной помощи США для Украины 16 марта анонсировал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.
В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.