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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. В него войдут ракеты для HIMARS

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О новом пакете военной помощи Украине объявили в Госдепартаменте США
О новом пакете военной помощи Украине объявили в Госдепартаменте США
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

США 20 марта объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере $350 млн.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, его опубликовал в Twitter корреспондент Al Arabiya Джозеф Хабуш.

В частности, новый пакет США включает больше ракет для РСЗО HIMARS, боеприпасы для гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

"Только Россия может завершить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем объединены с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении Блинкена.

Новый пакет военной помощи США для Украины 16 марта анонсировал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Теги: США, Украина, Госдепартамент США, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, Энтони Блинкен, катер, война России против Украины, БМП, ракеты, HIMARS, гаубица
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