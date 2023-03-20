США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. В него войдут ракеты для HIMARS

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, его опубликовал в Twitter корреспондент Al Arabiya Джозеф Хабуш.

NEW: The US announces * 350 million in weapons for Ukraine from the Pentagon’s stockpile. The latest package will include more ammo for HIMARS, howitzers and Bradleys, HARM missiles, anti-tank weapons and riverine boats. pic.twitter.com/MfNHyZkfzc — Joseph Haboush (@jhaboush) March 20, 2023

В частности, новый пакет США включает больше ракет для РСЗО HIMARS, боеприпасы для гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

"Только Россия может завершить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем объединены с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении Блинкена.

Новый пакет военной помощи США для Украины 16 марта анонсировал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.