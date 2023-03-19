Канада отправила в Украину очередную партию военной помощи

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала Ананд.

Она также опубликовала видео, на котором видно, как на борт украинского грузового самолета загружают бронированные машины.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023