Канада отправила в Украину очередную партию военной помощи

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала Ананд.
Она также опубликовала видео, на котором видно, как на борт украинского грузового самолета загружают бронированные машины.
More Canadian military aid is en route to Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023
We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.