Сунак пообещал увеличить военную помощь для Украины

"Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, состоявшихся в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонительным оборудованием. Он добавил, что Украине жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения расклада сил на поле боя, и проинформировал о предоставлении дальнейшей военной помощи Великобритании", – говорится в сообщении.
Также Сунак рассказал о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.
"Оба лидера согласились, что добавление французских сил к этой программе подготовки поможет дать Украине дополнительное преимущество на поле боя", – заявили в правительстве Соединенного Королевства.
Зеленский в свою очередь отметил, что у них с Сунаком состоялся "хороший разговор". Они обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута Донецкой области. Также стороны "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.