ГОРДОН
 
 
МИР

Сунак пообещал увеличить военную помощь для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сунак сообщил о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании
Сунак сообщил о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что планирует увеличить объемы предоставляемой Украине военной помощи. Об этом он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 16 марта, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

"Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, состоявшихся в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонительным оборудованием. Он добавил, что Украине жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения расклада сил на поле боя, и проинформировал о предоставлении дальнейшей военной помощи Великобритании", – говорится в сообщении.

Также Сунак рассказал о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

"Оба лидера согласились, что добавление французских сил к этой программе подготовки поможет дать Украине дополнительное преимущество на поле боя", – заявили в правительстве Соединенного Королевства.

Зеленский в свою очередь отметил, что у них с Сунаком состоялся "хороший разговор". Они обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута Донецкой области. Также стороны "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.

В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд (около $2,79 млрд), это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря. 

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.

Теги: Украина, Франция, Великобритания, военные, военная помощь, военнослужащий, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Должна же быть совесть, Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
"Должна же быть совесть, Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
Галина ГРИШИНА
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
35-летняя plus size модель Грэм снялась лежа в ванне
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны
Галина ГРИШИНА
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера
Галина ГРИШИНА
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
"Очень-очень плохо себя чувствую". Дорофеева из-за болезни перенесла свой концерт в Луцке
Галина ГРИШИНА
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
58-летняя Белуччи позировала для глянца, развалившись в кресле в черном боди
Галина ГРИШИНА
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
"Это к разговору, надо ли артистов выпускать за границу". Жадан показал, сколько денег привез из благотворительного тура по США
Галина ГРИШИНА
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения
Галина ГРИШИНА
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Хайек, Денев, Пфайффер и другие. Шесть идей красивых причесок от знаменитостей старше 50 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
"Вот-вот все покажу". Мишина крупным планом продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Рабочие случайно уничтожили работу Бэнкси на стене заброшенного дома в Великобритании
Галина ГРИШИНА
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Ефросинина отреагировала на слухи, что ее мать ездила в РФ на день рождения внучки
Галина ГРИШИНА
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Лайфхак по уходу за цветами. Как сделать, чтобы срезанные розы и другие растения стояли долго
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (64285)
2
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (57305)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (53682)
4
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (53113)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (39993)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (21188)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (20880)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (17671)
 
 
 
 