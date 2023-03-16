Сунак пообещал увеличить военную помощь для Украины

Сунак сообщил о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании Фото: EPA

"Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, состоявшихся в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонительным оборудованием. Он добавил, что Украине жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения расклада сил на поле боя, и проинформировал о предоставлении дальнейшей военной помощи Великобритании", – говорится в сообщении.

Также Сунак рассказал о планах приобщить Францию к программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

"Оба лидера согласились, что добавление французских сил к этой программе подготовки поможет дать Украине дополнительное преимущество на поле боя", – заявили в правительстве Соединенного Королевства.

Зеленский в свою очередь отметил, что у них с Сунаком состоялся "хороший разговор". Они обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута Донецкой области. Также стороны "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".