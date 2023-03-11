Сунак и Макрон анонсировали совместное обучение украинских морпехов Великобританией и Францией

Франция и Великобритания "делают все, чтобы война не распространилась на другие части мира", отметил Макрон (справа) на совместной пресс-конференции с Сунаком Фото: EPA

Об этом политики рассказали на пресс-конференции, сообщил Sky News.

Сунак рассказал, что вместе с Макроном они "договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну [против России]".

Макрон добавил, что вместе с Сунаком "приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов".

По его словам, Франция и Великобритания "делают все, чтобы война не распространилась на другие части мира".

Сунак 10 марта прилетел в Париж на первый после начала пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция.