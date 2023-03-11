Сунак и Макрон анонсировали совместное обучение украинских морпехов Великобританией и Францией

Об этом политики рассказали на пресс-конференции, сообщил Sky News.
Сунак рассказал, что вместе с Макроном они "договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну [против России]".
Макрон добавил, что вместе с Сунаком "приняли решение о конкретных совместных действиях по подготовке украинских военных и высокотехнологичных сегментов".
По его словам, Франция и Великобритания "делают все, чтобы война не распространилась на другие части мира".
Сунак 10 марта прилетел в Париж на первый после начала пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января 2023 года.
Кроме того, в октябре 2022 года главы МИД Евросоюза договорились создать масштабную миссию по обучению 15 тыс. украинских военных. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года.
В феврале 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс. До конца марта ЕС подготовит 11 тыс. украинских военных, отметил Боррель 8 марта.