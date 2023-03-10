Сунак: Война РФ против Украины закончится за столом переговоров, но решение должна принять Украина

Сунак: Конечно, все закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина Фото: ЕРА

Сунак подчеркнул, что Британия и Франция стремятся предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы страна получила решающее преимущество на поле боя.

"Конечно, все закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина", – отметил он.

Союзники должны поставить Украину в "наилучшее возможное положение" для проведения переговоров в подходящий для Киева момент, продолжил Сунак.

Но сейчас, по его словам, "приоритетом должно быть предоставление Украине ресурсов, обучения и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя".