Сунак: Война РФ против Украины закончится за столом переговоров, но решение должна принять Украина

Сунак подчеркнул, что Британия и Франция стремятся предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы страна получила решающее преимущество на поле боя.
"Конечно, все закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина", – отметил он.
Союзники должны поставить Украину в "наилучшее возможное положение" для проведения переговоров в подходящий для Киева момент, продолжил Сунак.
Но сейчас, по его словам, "приоритетом должно быть предоставление Украине ресурсов, обучения и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя".
Сунак сегодня прилетел в Париж на первый после начала пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция. Как отмечает The Guardian, этот саммит проводится впервые за пять лет. Сунак надеется начать новую главу в отношениях с Францией и считает, что общие взгляды стран на восстановление мира в Украине углубят и укрепят эти отношения.