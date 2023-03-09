Сунак едет к Макрону обсудить помощь Украине и "новый старт" после Brexit

Встреча Сунака и Макрона может положить конец многолетней напряженности между странами Фото: unfccc.int

По данным агентства, двусторонние связи, которые часто были непростыми после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 году (Brexit), укрепились за счет поддержки обеими странами Украины после вторжения России.

По словам источника в Елисейском дворце, Франция хочет углубить связи с Британией в сфере обороны, в том числе за счет совместной подготовки украинских военных. Кроме того, страны планируют совместить свои программы по производству истребителей.

Reuters отмечает, что встреча Сунака и Макрона рассматривается как "глобальный шанс для дальнейшего развития отношений", который положит конец многолетней напряженности по самым разным вопросам, от миграции до рыболовства в общих водах. На март также запланирован визит короля Чарльза во Францию.