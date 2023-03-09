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Сунак едет к Макрону обсудить помощь Украине и "новый старт" после Brexit

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Встреча Сунака и Макрона может положить конец многолетней напряженности между странами
Встреча Сунака и Макрона может положить конец многолетней напряженности между странами
Фото: unfccc.int

Одной из тем визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака во Францию, который запланирован на 10 марта, будет военная помощь Украине. Об этом 9 марта сообщает Reuters.

По данным агентства, двусторонние связи, которые часто были непростыми после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 году (Brexit), укрепились за счет поддержки обеими странами Украины после вторжения России.

По словам источника в Елисейском дворце, Франция хочет углубить связи с Британией в сфере обороны, в том числе за счет совместной подготовки украинских военных. Кроме того, страны планируют совместить свои программы по производству истребителей.

Reuters отмечает, что встреча Сунака и Макрона рассматривается как "глобальный шанс для дальнейшего развития отношений", который положит конец многолетней напряженности по самым разным вопросам, от миграции до рыболовства в общих водах. На март также запланирован визит короля Чарльза во Францию.

Контекст:

Отношения двух стран после Brexit были натянутыми. Однако разногласия ушли на второй план на фоне их единства в поддержке Украины, писало издание The Time летом 2022 года.

Последним поводом для разногласий стало то, что Лондон договорился о трехсторонней сделке с США о поставке подводных лодок в Австралию, заменив планы Канберры купить французские.

27 июня 2022 года действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Макрон на полях G7 в Германии договорились провести двусторонний саммит для улучшения отношений после Brexit.

Джонсон тогда в шутку назвал потепление между лидерами стран "бромансом". Портал Lexico приводит значение этого слова по Оксфордскому словарю как "близкие, но не сексуальные отношения между мужчинами".

Теги: Украина, Франция, Великобритания, переговоры, военная помощь, Brexit, Эммануэль Макрон, Риши Сунак
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