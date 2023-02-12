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Премьер Великобритании пытается наладить отношения с ЕС после Brexit – СМИ

Сунак хочет улучшить связи с Европой, пишут СМИ
Сунак хочет улучшить связи с Европой, пишут СМИ
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке обратился к высокопоставленным чиновникам с просьбой разработать планы восстановления отношений с Европейским Союзом после многих лет напряженности из-за Brexit. Об этом пишет Bloomberg 11 февраля.

Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину чиновники Великобритании разрабатывают предложения о том, как страна может более тесно сотрудничать со странами ЕС в ряде областей политики, отмечает Bloomberg. По данным издания, работа сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом управлении государством, включая вопросы торговли, энергетики и международных стандартов.

Британия хочет решить многолетний спор с ЕС о торговых договоренностях для Северной Ирландии. Вместе с этим правительство страны надеется заложить это как основу для более серьезного улучшения связей с ЕС, пишет издание.

При этом Bloomberg отмечает, что даже после решения имеющихся внутренних вопросов в этом отношении Сунак может столкнуться со скептизицмом со стороны Европы.

В Великобритании подчеркивают, что изменение стратегии Лондона в отношении Европы не является признанием того, что Brexit потерпел неудачу, а "является отражением меняющейся реальности".

Контекст:

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза. До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространялись правила Евросоюза. В ночь на 1 января 2021 года завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза.

Выход Великобритании из ЕС назвали Brexit ("брексит"), от слов Britain (Британия) и exit (выход).
Теги: Великобритания, Евросоюз, Brexit, Риши Сунак
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