Премьер Великобритании пытается наладить отношения с ЕС после Brexit – СМИ

Частично под влиянием последствий российского вторжения в Украину чиновники Великобритании разрабатывают предложения о том, как страна может более тесно сотрудничать со странами ЕС в ряде областей политики, отмечает Bloomberg. По данным издания, работа сосредоточена на обороне, миграции и так называемом экономическом управлении государством, включая вопросы торговли, энергетики и международных стандартов.

Британия хочет решить многолетний спор с ЕС о торговых договоренностях для Северной Ирландии. Вместе с этим правительство страны надеется заложить это как основу для более серьезного улучшения связей с ЕС, пишет издание.

При этом Bloomberg отмечает, что даже после решения имеющихся внутренних вопросов в этом отношении Сунак может столкнуться со скептизицмом со стороны Европы.

В Великобритании подчеркивают, что изменение стратегии Лондона в отношении Европы не является признанием того, что Brexit потерпел неудачу, а "является отражением меняющейся реальности".