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11 февраля, 2023
 
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Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото

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Коронация Чарльза III начнется 6 мая
Коронация Чарльза III начнется 6 мая
Фото: The Royal Family / Facebook

Букингемский дворец 10 февраля в Facebook презентовал эмблему, которая будет использоваться в мае 2023 года во время коронации Чарльза III.

"В дизайне представлены роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и хризантема Северной Ирландии. Вместе цветы создают форму короны Святого Эдуарда", – говорится в описании.

Автором эмблемы является британский дизайнер Джонни Айв, который работал над макетом вместе со своим коллективом LoveFrom. Он использовал в дизайне цветы как символ любви короля к живой природе.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0X5HzQ61U6g9aid5MjSqi6U3UVzX7UktkaxygirT49RfjkLho12iuJ3t4ZFx4bffgl

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Непосредственно коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, коронация
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