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Великобритания и Франция стремятся предоставить Украине помощь для решающего преимущества на поле боя – Сунак

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Сунак сегодня встречается с Макроном в Париже
Сунак сегодня встречается с Макроном в Париже
Фото: ЕРА

Великобритания и Франция стремятся предоставить Украине дополнительную поддержку, которая необходима ей, чтобы иметь "решающее преимущество на поле боя".

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил 10 марта, общаясь с журналистами по пути во Францию, сообщает Sky News.

Он отметил, что Великобритания первой объявила о предоставлении Украине основных боевых танков, "что послужило катализатором для других стран". Сунак добавил, что "оружие дальнего действия было еще одной областью, где мы снова продвинулись вперед". Он считает, что такой потенциал "наряду с танками играет важную роль на данном этапе конфликта". 

Сунак подчеркнул, что Франция и Великобритания поддерживают Украину и будут призывать другие страны не оказывать помощь России. 

Контекст:

Сунак сегодня прилетел в Париж на первый после начала пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция. Лидеры стран и правительственные делегации будут обсуждать укрепление партнерства двух стран и решение общих проблем, также среди тем саммита – Украина. 

"Сегодня премьер-министр [Сунак] и президент Макрон проведут переговоры об укреплении НАТО для защиты нашего народа, а также об укреплении самообороны Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в рамках переговоров премьер-министр и президент Макрон договорятся о дальнейшем укреплении военной совместимости и промышленного сотрудничества между Великобританией и Францией, включая договоренность о совместной разработке оружия следующего поколения для нанесения высокоточных ударов большой дальности, которое необходимо НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России", – заявляли в британском правительстве перед началом встречи. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, Великобритания, вооружение, Париж, саммит, война России против Украины, Эммануэль Макрон, встреча, Риши Сунак
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