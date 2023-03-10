Великобритания и Франция стремятся предоставить Украине помощь для решающего преимущества на поле боя – Сунак

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил 10 марта, общаясь с журналистами по пути во Францию, сообщает Sky News.

Он отметил, что Великобритания первой объявила о предоставлении Украине основных боевых танков, "что послужило катализатором для других стран". Сунак добавил, что "оружие дальнего действия было еще одной областью, где мы снова продвинулись вперед". Он считает, что такой потенциал "наряду с танками играет важную роль на данном этапе конфликта".

Сунак подчеркнул, что Франция и Великобритания поддерживают Украину и будут призывать другие страны не оказывать помощь России.