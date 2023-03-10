Сунак прилетел в Париж. Он намерен согласовать с Макроном разработку высокоточного оружия для защиты от угрозы РФ

Об этом он сообщил в Twitter, подчеркнув, что Великобритания и Франция – близкие соседи, большие друзья и исторические союзники.
Close neighbours. Great friends. Historic allies. *— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 10, 2023
It's great to be in Paris @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/s7eRLY80Zk
Макрон приветствовал прибытие Сунака в Париж.
"Судьбы Великобритании и Франции связаны. Наши вызовы – общие. Сохранение нашей планеты, поддержка Украины, сотрудничество в области безопасности и энергетики: мы вместе движемся вперед", – написал он.
Les destins du Royaume-Uni et de la France sont liés. Nos défis, partagés. Préservation de notre planète, soutien à l'Ukraine, coopération en matière de sécurité et d’énergie : c’est ensemble que nous avançons.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2023
Bienvenue à Paris, cher @RishiSunak. pic.twitter.com/CCQ7etwaWR
Согласно релизу британского правительства, сегодня во Франции пройдет первый после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция.
В нем примут участие Сунак, Макрон и члены правительств обеих стран.
Среди тем саммита – укрепление партнерства двух стран, решение общим проблем, касающихся, в частности судоходства.
Сунак и Макрон обсудят, как преобразовать "глубокий и исторический союз" двух стран, чтобы они "были полностью готовы противостоять угрозам будущего", говорится в сообщении.
"Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными угрозами, жизненно важно укрепить структуры нашего альянса, чтобы мы были готовы принять вызовы будущего. Именно этим мы и займемся сегодня на саммите Великобритания-Франция", – цитирует Сунака сайт правительства Британии.
В релизе подчеркивается, что действия России "представляют собой самую большую угрозу для европейской и глобальной безопасности".
"Сегодня премьер-министр и президент Макрон проведут переговоры об укреплении НАТО для защиты нашего народа, а также об укреплении самообороны Украины, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в рамках переговоров премьер-министр и президент Макрон договорятся о дальнейшем укреплении военной совместимости и промышленного сотрудничества между Великобританией и Францией, включая договоренность о совместной разработке оружия следующего поколения для нанесения высокоточных ударов большой дальности, которое необходимо НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России. [...] Премьер-министр и президент Макрон также обсудят роль, которую члены НАТО могут сыграть в предоставлении Украине гарантий безопасности, необходимых ей для самозащиты в долгосрочной перспективе", – сказано в сообщении.
Также Сунак и Макрон будут говорить о поставках оружия Украине и об обучении украинских морских пехотинцев.
The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писала, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность заключить с Украиной оборонный пакт, который "предоставит Украине военные средства для сдерживания любого будущего нападения России". Идея такого сближения, по данным СМИ, принадлежит Сунаку.
Украина может получить доступ к широкому спектру систем вооружений НАТО и более тесно интегрировать свои Вооруженные силы в цепочку поставок западной оборонной промышленности, говорили собеседники СМИ, отмечая, эту инициативу рассматривают как способ поощрить Украину к проведению переговоров с Россией.