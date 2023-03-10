Сунак прилетел в Париж. Он намерен согласовать с Макроном разработку высокоточного оружия для защиты от угрозы РФ

Макрон и Сунак будут говорить об укреплении самообороны Украины, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, заявили в британском правительстве Фото: ЕРА

Об этом он сообщил в Twitter, подчеркнув, что Великобритания и Франция – близкие соседи, большие друзья и исторические союзники.

Close neighbours. Great friends. Historic allies. *



It's great to be in Paris @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/s7eRLY80Zk — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 10, 2023

Макрон приветствовал прибытие Сунака в Париж.

"Судьбы Великобритании и Франции связаны. Наши вызовы – общие. Сохранение нашей планеты, поддержка Украины, сотрудничество в области безопасности и энергетики: мы вместе движемся вперед", – написал он.

Les destins du Royaume-Uni et de la France sont liés. Nos défis, partagés. Préservation de notre planète, soutien à l'Ukraine, coopération en matière de sécurité et d’énergie : c’est ensemble que nous avançons.



Bienvenue à Paris, cher @RishiSunak. pic.twitter.com/CCQ7etwaWR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2023

Согласно релизу британского правительства, сегодня во Франции пройдет первый после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины саммит Великобритания – Франция.

В нем примут участие Сунак, Макрон и члены правительств обеих стран.

Среди тем саммита – укрепление партнерства двух стран, решение общим проблем, касающихся, в частности судоходства.

Сунак и Макрон обсудят, как преобразовать "глубокий и исторический союз" двух стран, чтобы они "были полностью готовы противостоять угрозам будущего", говорится в сообщении.

"Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными угрозами, жизненно важно укрепить структуры нашего альянса, чтобы мы были готовы принять вызовы будущего. Именно этим мы и займемся сегодня на саммите Великобритания-Франция", – цитирует Сунака сайт правительства Британии.

В релизе подчеркивается, что действия России "представляют собой самую большую угрозу для европейской и глобальной безопасности".

"Сегодня премьер-министр и президент Макрон проведут переговоры об укреплении НАТО для защиты нашего народа, а также об укреплении самообороны Украины, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Ожидается, что в рамках переговоров премьер-министр и президент Макрон договорятся о дальнейшем укреплении военной совместимости и промышленного сотрудничества между Великобританией и Францией, включая договоренность о совместной разработке оружия следующего поколения для нанесения высокоточных ударов большой дальности, которое необходимо НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России. [...] Премьер-министр и президент Макрон также обсудят роль, которую члены НАТО могут сыграть в предоставлении Украине гарантий безопасности, необходимых ей для самозащиты в долгосрочной перспективе", – сказано в сообщении.

Также Сунак и Макрон будут говорить о поставках оружия Украине и об обучении украинских морских пехотинцев.