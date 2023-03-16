"Хороший разговор". Зеленский поговорил с Сунаком

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута Донецкой области. Также они "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".
"Как всегда, имеем конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании!" – написал Зеленский.
Хороша розмова з Прем'єр-міністром * @RishiSunak. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки * . Цінуємо незмінну позицію * !— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2023
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
Зеленский совершил визит в Великобританию 8 февраля. Он выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, и провел переговоры с премьер-министром. По итогу встречи достигнута договоренность об обучении украинских пилотов в Великобритании.