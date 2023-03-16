"Хороший разговор". Зеленский поговорил с Сунаком

Зеленский проинформировал Сунака о ситуации на фронте Фото: president.gov.ua (архив)

Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута Донецкой области. Также они "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".

"Как всегда, имеем конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании!" – написал Зеленский.