Байден и Сунак на встрече подчеркнули неизменную поддержку Украины, включая военную, экономическую и гуманитарную помощь

Лидеры, в частности, обсуждали поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Они подчеркнули свою неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, включая предоставление экономической и гуманитарной помощи Украине, помощи в области безопасности, а также введение экономических мер для противодействия способности Москвы вести войну", – говорится в сообщении.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Сунак и Байден обсудили "необходимость неизменной поддержки Украины и решительного противодействия злоупотреблению [президентом РФ Владимиром] Путиным международным правом и пренебрежению к человеческой жизни".

"Премьер-министр подробно рассказал об ускоренной поддержке Украины со стороны Великобритании как с точки зрения объема поддержки, так и с точки зрения передового характера предоставляемых нами возможностей, включая танки и обучение. Лидеры согласились с тем, что Великобритания и Соединенные Штаты, будучи двумя крупнейшими международными сторонниками Украины, должны сыграть свою роль в координации международных усилий по поддержке Украины. Нам нужно сделать так, чтобы Украина выиграла войну и обеспечила прочный мир, при котором Россия больше не сможет угрожать ей таким же образом", – говорится в сообщении.