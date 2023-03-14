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Байден и Сунак на встрече подчеркнули неизменную поддержку Украины, включая военную, экономическую и гуманитарную помощь

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Байден и Сунак встретились 13 марта
Байден и Сунак встретились 13 марта
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 13 марта встретился в Сан-Диего (штат Калифорния) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры, в частности, обсуждали поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Они подчеркнули свою неизменную поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, включая предоставление экономической и гуманитарной помощи Украине, помощи в области безопасности, а также введение экономических мер для противодействия способности Москвы вести войну", – говорится в сообщении.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Сунак и Байден обсудили "необходимость неизменной поддержки Украины и решительного противодействия злоупотреблению [президентом РФ Владимиром] Путиным международным правом и пренебрежению к человеческой жизни".

"Премьер-министр подробно рассказал об ускоренной поддержке Украины со стороны Великобритании как с точки зрения объема поддержки, так и с точки зрения передового характера предоставляемых нами возможностей, включая танки и обучение. Лидеры согласились с тем, что Великобритания и Соединенные Штаты, будучи двумя крупнейшими международными сторонниками Украины, должны сыграть свою роль в координации международных усилий по поддержке Украины. Нам нужно сделать так, чтобы Украина выиграла войну и обеспечила прочный мир, при котором Россия больше не сможет угрожать ей таким же образом", – говорится в сообщении.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В Пентагоне сообщили 3 марта, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Владимира Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Великобритания, Джо Байден, военная помощь, война России против Украины, Риши Сунак
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