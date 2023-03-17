США продолжат оказывать Украине военную помощь в исторических объемах – Белый дом

Она подчеркнула, что это война, которую начала Россия, вторгнувшись в суверенную страну – Украину.

"И поэтому мы считаем важным вместе с нашими союзниками помочь Украине, чем можем. Мы собираемся продолжать оказывать помощь в исторических объемах в сфере безопасности, как мы это делали, и следить за тем, чтобы у них было то, что им нужно, чтобы продолжать бороться за свою демократию и свою свободу", – заявила Жан-Пьер.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 16 марта, что в ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи для Украины.