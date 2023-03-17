США "в ближайшие дни" объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Белый дом

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов", – сказал он.

Поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы они согласились предоставить", заявил Кирби. Вашингтон будет сохранять решимость помогать Украине и дальше, добавил представитель Белого дома.