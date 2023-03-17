США "в ближайшие дни" объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Белый дом

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов", – сказал он.
Поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы они согласились предоставить", заявил Кирби. Вашингтон будет сохранять решимость помогать Украине и дальше, добавил представитель Белого дома.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.
В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.