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США "в ближайшие дни" объявят о новом пакете военной помощи для Украины – Белый дом

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США будут сохранять решимость помогать Украине и дальше, заявил Кирби
США будут сохранять решимость помогать Украине и дальше, заявил Кирби
Фото: EPA

"В ближайшие дни" США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 16 марта, сообщил "Укрінформ".

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов", – сказал он.

Поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы они согласились предоставить", заявил Кирби. Вашингтон будет сохранять решимость помогать Украине и дальше, добавил представитель Белого дома.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о очередном пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Теги: США, Украина, военная помощь, Белый дом, помощь, Джон Кирби
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