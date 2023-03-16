Остин о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США: Ожидаю, что мы будем и дальше видеть это. Украина имеет значение

Остин отметил, что слышал высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе США о поддержке Украины, и ожидает, что она будет продолжена Фото: EPA

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Я ожидаю, что мы будем и дальше видеть это в будущем", – сказал глава Пентагона.

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, заявил 13 марта в эфире Fox News, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

Остин отметил, что слышал высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе США о поддержке Украины, и ожидает, что она будет продолжена.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для всего мира. Это касается международного порядка, основанного на правилах. Речь идет о способности одной страны однажды проснуться и изменить границы своего соседа и аннексировать суверенную территорию своего соседа, – указал глава минобороны США. – И, как мы видели, страны мира не считают это хорошей идеей. И потому вы видели, как 50 стран не только пришли на – вы знаете – первые встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, но они продолжают возвращаться и продолжают упорно работать, чтобы гарантировать, что Украина получит все, что ей нужно для успеха".

МИД Украины после высказываний Десантиса пригласил его посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате.

По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.