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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин о двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе США: Ожидаю, что мы будем и дальше видеть это. Украина имеет значение

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Остин отметил, что слышал высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе США о поддержке Украины, и ожидает, что она будет продолжена
Остин отметил, что слышал высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе США о поддержке Украины, и ожидает, что она будет продолжена
Фото: EPA

В Конгрессе США в настоящий момент есть двухпартийная поддержка в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом 15 марта на брифинге по итогам 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировал в YouTube телеканал "Еспресо".

"Я ожидаю, что мы будем и дальше видеть это в будущем", – сказал глава Пентагона.

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, заявил 13 марта в эфире Fox News, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

Остин отметил, что слышал высказывания высокопоставленных законодателей в Конгрессе США о поддержке Украины, и ожидает, что она будет продолжена.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для всего мира. Это касается международного порядка, основанного на правилах. Речь идет о способности одной страны однажды проснуться и изменить границы своего соседа и аннексировать суверенную территорию своего соседа, – указал глава минобороны США. – И, как мы видели, страны мира не считают это хорошей идеей. И потому вы видели, как 50 стран не только пришли на – вы знаете – первые встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, но они продолжают возвращаться и продолжают упорно работать, чтобы гарантировать, что Украина получит все, что ей нужно для успеха".

МИД Украины после высказываний Десантиса пригласил его посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате.

По словам Остина, уже девять стран готовы передать Украине 150 танков Leopard. Также он заявил, что Украина может получить больше систем ПВО.

Итоги 10-го заседания в формате "Рамштайн" "внушают оптимизм", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

3 марта США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, отметили в минобороны.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В марте группа сенаторов США от обеих партий Конгресса потребовали у Пентагона "тщательнее рассмотреть" предоставление Украине истребителей F-16.

Теги: США, Украина, Пентагон, Конгресс США, агрессия, военная помощь, война России против Украины, брифинг, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, Рон Десантис
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