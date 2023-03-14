Вероятный кандидат в президенты США Десантис заявил, что защита Украины не является приоритетом Штатов и выступил против смены режима в РФ

Ведущий канала Такер Карлсон, известный своими антиукраинскими настроениями, задал несколько одинаковых вопросов о войне в Украине вероятным кандидатам в президенты США на следующих выборах. Одним из них был Десантис, которого считают наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.
Первый вопрос звучал так: "Является ли противостояние России в Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом?"
"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов... дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", – ответил Десантис.
Также Карлсон спросил, в чем конкретно заключается цель США в Украине, и как Штаты узнают, когда они ее достигнут. Десантес коротко ответил на это: "Мир".
Ведущий также поинтересовался, каков предел финансирования и материальных средств, которые американские политики готовы направить правительству Украины.
ДеСантис ответил, что США "не должны предоставлять помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ", добавив, что предоставление самолетов F-16 и ракет дальнего радиуса действия "не обсуждается".
"Наши граждане также имеют право знать, как миллиарды долларов американских налогоплательщиков используются в Украине", – добавил он.
Журналист также спросил, должны ли Штаты выступать за смену режима в России. В ответ Десантис раскритиковал политику смены режима как "популярную среди внешнеполитических интервентов округа Колумбия" и предположил, что преемник президента РФ Владимира Путина "вероятно, будет еще более безжалостным".
Десантису 44 года, он придерживается радикально консервативных взглядов в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет ВВС.
На первых выборах в губернаторы Калифорнии в 2018 году он получил безоговорочную поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах в 2022 году Десантис выиграл с рекордным в США перевесом над конкурентом в 20%. Сегодня, согласно ряду опросов, Десантис пользуется во Флориде намного большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.
В феврале 2023-го Десантис раскритиковал Белый дом за помощь Украине.