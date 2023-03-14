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Вероятный кандидат в президенты США Десантис заявил, что защита Украины не является приоритетом Штатов и выступил против смены режима в РФ

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Десантис считает, что главной целью Штатов в Украине является достижение мира
Десантис считает, что главной целью Штатов в Украине является достижение мира
Фото: EPA

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил 13 марта в эфире Fox News, что защита границ Украины не является жизненно важным интересом США.

Ведущий канала Такер Карлсон, известный своими антиукраинскими настроениями, задал несколько одинаковых вопросов о войне в Украине вероятным кандидатам в президенты США на следующих выборах. Одним из них был Десантис, которого считают наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

Первый вопрос звучал так: "Является ли противостояние России в Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом?"

"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов... дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", – ответил Десантис.

Также Карлсон спросил, в чем конкретно заключается цель США в Украине, и как Штаты узнают, когда они ее достигнут. Десантес коротко ответил на это: "Мир".

Ведущий также поинтересовался, каков предел финансирования и материальных средств, которые американские политики готовы направить правительству Украины.

ДеСантис ответил, что США "не должны предоставлять помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ", добавив, что предоставление самолетов F-16 и ракет дальнего радиуса действия "не обсуждается". 

"Наши граждане также имеют право знать, как миллиарды долларов американских налогоплательщиков используются в Украине", – добавил он.

Журналист также спросил, должны ли Штаты выступать за смену режима в России. В ответ Десантис раскритиковал политику смены режима как "популярную среди внешнеполитических интервентов округа Колумбия" и предположил, что преемник президента РФ Владимира Путина "вероятно, будет еще более безжалостным".

Контекст:

Десантису 44 года, он придерживается радикально консервативных взглядов в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет ВВС.

На первых выборах в губернаторы Калифорнии в 2018 году он получил безоговорочную поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах в 2022 году Десантис выиграл с рекордным в США перевесом над конкурентом в 20%. Сегодня, согласно ряду опросов, Десантис пользуется во Флориде намного большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

В феврале 2023-го Десантис раскритиковал Белый дом за помощь Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Флорида, война России против Украины, финансы, финансирование, Fox News, Рон Десантис
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