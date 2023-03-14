Вероятный кандидат в президенты США Десантис заявил, что защита Украины не является приоритетом Штатов и выступил против смены режима в РФ

Десантис считает, что главной целью Штатов в Украине является достижение мира Фото: EPA

Ведущий канала Такер Карлсон, известный своими антиукраинскими настроениями, задал несколько одинаковых вопросов о войне в Украине вероятным кандидатам в президенты США на следующих выборах. Одним из них был Десантис, которого считают наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

Первый вопрос звучал так: "Является ли противостояние России в Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом?"

"Хотя у США есть много жизненно важных национальных интересов... дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", – ответил Десантис.

Также Карлсон спросил, в чем конкретно заключается цель США в Украине, и как Штаты узнают, когда они ее достигнут. Десантес коротко ответил на это: "Мир".

Ведущий также поинтересовался, каков предел финансирования и материальных средств, которые американские политики готовы направить правительству Украины.

ДеСантис ответил, что США "не должны предоставлять помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за пределами своих границ", добавив, что предоставление самолетов F-16 и ракет дальнего радиуса действия "не обсуждается".

"Наши граждане также имеют право знать, как миллиарды долларов американских налогоплательщиков используются в Украине", – добавил он.

Журналист также спросил, должны ли Штаты выступать за смену режима в России. В ответ Десантис раскритиковал политику смены режима как "популярную среди внешнеполитических интервентов округа Колумбия" и предположил, что преемник президента РФ Владимира Путина "вероятно, будет еще более безжалостным".