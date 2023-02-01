Бывший постпред США в ООН Никки Хейли будет баллотироваться в президенты от Республиканской партии – СМИ

Хейли была послом США в ООН в 2017–2018 годах Фото: ЕРА

Собеседники журналистов утверждают, что 51-летняя Хейли будет баллотироваться в президенты США на выборах в 2024 году от Республиканской партии США.

The Post and Courier называет ее "второй цветной женщиной, которая когда-либо добивалась выдвижения Республиканской партии в Белый дом". Хейли является дочерью иммигрантов из Индии.

Reuters пишет, что о планах выдвинуться в президенты Хейли объявит "позже в среду".

Агентство обращает внимание, что Хейли была послом США в ООН во времена президентства Дональда Трампа, представителя Республиканской партии США (он хочет вернуться в Белый дом).

"Голос Америки" сообщает, что "Хейли неоднократно дистанцировалась от Трампа, но также заявляла, что он играет важную роль в Республиканской партии".