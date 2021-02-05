Против Fox News и юристов Трампа подали иск на $2,7 млрд из-за высказываний о выборах в США

В США компания Smartmatic подала иск против телеканала Fox News, троих ее ведущих и двух юристов 45-го президента США Дональда Трампа. Компания обвинила их в клевета во время заявлений о выборах.

Американская компания Smartmatic, разработавшая технологии и машины для голосования, подала иск о клевете против телеканала Fox News, трех его ведущих и юристов бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 4 февраля сообщило издание The New York Times.

Smartmatic подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк. Ответчиками указаны Fox Corporation, Fox News, трое ведущих – Мария Бартиромо, Лу Доббс и Жанин Пирро, а также юристы Трампа Рудольф Джулиани и Сидни Пауэлл, которые часто в программах Fox выступали с тезисами о фальсификации выборов.

В своей жалобе Smartmatic заявила, что в программах Fox распространялась ложная информация о компании в течение нескольких недель после выборов. В частности, в иске цитируются слова юриста Пауэлл о том, что покойный президент Венесуэлы Уго Чавес приложил руку к созданию технологии Smartmatic, спроектировав ее таким образом, чтобы обработанные голоса можно было незаметно изменить.

В иске также упоминаются программы Fox, которые помогли распространить утверждение о том, что Smartmatic была владельцем другой компании, продающей программы и машины для голосования, Dominion и что Smartmatic предоставляла свои услуги округам в колеблющихся штатах (на самом деле компания использовалась на выборах 2020 года только округом Лос-Анджелес).

Также в заявлении говорится, что Fox способствовала распространению ложного мнения о том, что компания Smartmatic отправляла данные о голосах в другие страны для манипулирования.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден вступил в должность президента США.