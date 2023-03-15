"Уверены, знает разницу между "спором" и войной". МИД Украины пригласил вероятного кандидата в президенты США Десантиса посетить Киев

Соответствующий пост 14 марта в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.
Десантис, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, заявил 13 марта в эфире Fox News, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.
"Мы уверены, что как бывший военный, отправленный в зону боевых действий, губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной, – отреагировал на высказывания политика Николенко. – Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".
We are sure that as a former military officer deployed to a combat zone, Governor @RonDeSantisFL knows the difference between a ‘dispute’ and war. We invite him to visit Ukraine to get a deeper understanding of Russia’s full-scale invasion and the threats it poses to US interests https://t.co/BLLam9G8lV— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 14, 2023
Десантису 44 года, он придерживается радикально консервативных взглядов в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет ВВС.
На первых выборах в губернаторы Калифорнии в 2018 году он получил безоговорочную поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах в 2022 году Десантис выиграл с рекордным в США перевесом над конкурентом в 20%. Сегодня, согласно ряду опросов, Десантис пользуется во Флориде намного большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.
В феврале 2023-го Десантис раскритиковал Белый дом за помощь Украине.