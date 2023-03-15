"Уверены, знает разницу между "спором" и войной". МИД Украины пригласил вероятного кандидата в президенты США Десантиса посетить Киев

В МИД Украины пригласили Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США" Фото: EPA

Соответствующий пост 14 марта в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Десантис, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, заявил 13 марта в эфире Fox News, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

"Мы уверены, что как бывший военный, отправленный в зону боевых действий, губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной, – отреагировал на высказывания политика Николенко. – Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

We are sure that as a former military officer deployed to a combat zone, Governor @RonDeSantisFL knows the difference between a ‘dispute’ and war. We invite him to visit Ukraine to get a deeper understanding of Russia’s full-scale invasion and the threats it poses to US interests https://t.co/BLLam9G8lV — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 14, 2023