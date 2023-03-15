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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уверены, знает разницу между "спором" и войной". МИД Украины пригласил вероятного кандидата в президенты США Десантиса посетить Киев

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В МИД Украины пригласили Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США"
В МИД Украины пригласили Десантиса посетить Киев, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США"
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины пригласило губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса посетить Киев.

Соответствующий пост 14 марта в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Десантис, которого называют вероятным кандидатом в президенты Соединенных Штатов, заявил 13 марта в эфире Fox News, что "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией" не является одним из "жизненно важных национальных интересов" США.

"Мы уверены, что как бывший военный, отправленный в зону боевых действий, губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной, – отреагировал на высказывания политика Николенко. – Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

Контекст:

Десантису 44 года, он придерживается радикально консервативных взглядов в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет ВВС.

На первых выборах в губернаторы Калифорнии в 2018 году он получил безоговорочную поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах в 2022 году Десантис выиграл с рекордным в США перевесом над конкурентом в 20%. Сегодня, согласно ряду опросов, Десантис пользуется во Флориде намного большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

В феврале 2023-го Десантис раскритиковал Белый дом за помощь Украине.

Теги: Россия, США, Украина, МИД Украины, угрозы, Флорида, политика, война России против Украины, губернатор, Олег Николенко, спикер, Рон Десантис
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