Группа сенаторов США от обеих партий требует у Пентагона "тщательнее рассмотреть" предоставление Украине истребителей F-16 – СМИ

Белый дом пока считает, что истребители не являются острой необходимостью для Украины Фото: ЕРА

По данным издания, сенаторы попросили у главы Пентагона дополнительную информацию о том, что нужно для отправки самолетов.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце мы считаем, что США необходимо внимательнее отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16... Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя", – написали сенаторы.

Газета пишет, что среди вопросов, которые задали Остину законодатели, – нужны ли Украине новые самолеты или из запасов Пентагона. Они также запросили у военных оценку того, какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться управлять такими самолетами.

Инициатором письма стал сенатор от Аризоны Марк Келли. Обращение подписали демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски с Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Politico напоминает, что за передачу Украине американских боевых самолетов уже выступил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи. На закрытой встрече с сенаторами в Мюнхене он сказал, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракеты большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность Украины.

При этом Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом считает, что истребители не являются острой необходимостью на поле боя по сравнению с другим вооружением.