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Группа сенаторов США от обеих партий требует у Пентагона "тщательнее рассмотреть" предоставление Украине истребителей F-16 – СМИ

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Белый дом пока считает, что истребители не являются острой необходимостью для Украины
Белый дом пока считает, что истребители не являются острой необходимостью для Украины
Фото: ЕРА

Восемь представителей обеих партий американского парламента обратились к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой до конца недели предоставить им экспертную оценку необходимости передачи Украине истребителей F-16. Об этом 14 марта пишет Politico.

По данным издания, сенаторы попросили у главы Пентагона дополнительную информацию о том,  что нужно для отправки самолетов.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце мы считаем, что США необходимо внимательнее отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16... Это будет значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя", – написали сенаторы.

Газета пишет, что среди вопросов, которые задали Остину законодатели, – нужны ли Украине новые самолеты или из запасов Пентагона. Они также запросили у военных оценку того, какое влияние F-16 окажут на конфликт и как быстро украинские пилоты смогут обучиться управлять такими самолетами.

Инициатором письма стал сенатор от Аризоны Марк Келли. Обращение подписали демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски с Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Politico напоминает, что за передачу Украине американских боевых самолетов уже выступил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи. На закрытой встрече с сенаторами в Мюнхене он сказал, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракеты большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность Украины.

При этом Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом считает, что истребители не являются острой необходимостью на поле боя по сравнению с другим вооружением.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, Конгресс США, военная техника, военная помощь, Белый дом, истребители, Республиканская партия, война России против Украины, Демократическая партия, Кристофер Каволи, Ллойд Остин, F-16
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