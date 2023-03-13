ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Финляндии объяснила свое заявление насчет истребителей Hornet для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марин: Никто пока не обещал предоставить Украине истребители Hornet
Марин: Никто пока не обещал предоставить Украине истребители Hornet
Фото: EPA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала свое заявление по поводу предоставления Украине истребителей Hornet, которое вызвало бурное обсуждение. Ее заявление цитирует Yle 13 марта.

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения истребителей Hornet.

"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности. Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения и участия в такой международной совместной работе", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что никто не обещал предоставить Украине истребители Hornet. Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией, и этот вопрос нужно обсуждать сейчас.

"Хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и следующий большой вопрос – истребители и противовоздушная оборона в целом", – заявила  Марин.

Марин 10 марта посетила Киев и заявила во время визита, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. По словам Зеленского, Украина ожидает получить от Великобритании самолеты Eurofighter Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: авиация, Финляндия, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Санна Марин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (63940)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (30209)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (21979)
4
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (10027)
5
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9461)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (8069)
7
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7330)
8
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (6156)
 
 
 
 