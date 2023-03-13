Премьер Финляндии объяснила свое заявление насчет истребителей Hornet для Украины

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения истребителей Hornet.

"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности. Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения и участия в такой международной совместной работе", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что никто не обещал предоставить Украине истребители Hornet. Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией, и этот вопрос нужно обсуждать сейчас.

"Хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и следующий большой вопрос – истребители и противовоздушная оборона в целом", – заявила Марин.

Марин 10 марта посетила Киев и заявила во время визита, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.