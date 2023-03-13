Премьер Финляндии объяснила свое заявление насчет истребителей Hornet для Украины

По словам Марин, Финляндия должна обсудить возможное размещение в Украине снятых с вооружения истребителей Hornet.
"Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности. Финляндия не выработала никакой политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для проведения такого обсуждения и участия в такой международной совместной работе", – сказала Марин.
Она подчеркнула, что никто не обещал предоставить Украине истребители Hornet. Однако, по ее словам, Украине нужно более тяжелое вооружение для борьбы с Россией, и этот вопрос нужно обсуждать сейчас.
"Хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков, и следующий большой вопрос – истребители и противовоздушная оборона в целом", – заявила Марин.
Марин 10 марта посетила Киев и заявила во время визита, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. По словам Зеленского, Украина ожидает получить от Великобритании самолеты Eurofighter Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29.