"Пришло время принять решение". Министр обороны Словакии заявил, что Польша согласна передать Украине истребители МиГ-29 вместе с его страной

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправить МиГ-29. На встрече министров обороны стран –ч ленов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 двух стран", – написал Надь.
Он также отметил, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность польской стороны передать Украине боевые самолеты.
"Думаю, пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – подчеркнул Надь.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
1 марта Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.
8 марта Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства, которые Украине передадут Польша и Словакия, помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.