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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пришло время принять решение". Министр обороны Словакии заявил, что Польша согласна передать Украине истребители МиГ-29 вместе с его страной

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Западные партнеры еще ни разу не передавали Украине боевую авиацию
Западные партнеры еще ни разу не передавали Украине боевую авиацию
Фото: depositphotos.com

Польша согласна передать Украине истребители МиГ-29 вместе со Словакией. Об этом в Facebook 9 марта заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправить МиГ-29. На встрече министров обороны стран –ч ленов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 двух стран", – написал Надь.

Он также отметил, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность польской стороны передать Украине боевые самолеты.

"Думаю, пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – подчеркнул Надь.

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/videos/767995607755856/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

1 марта Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.

8 марта Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства, которые Украине передадут Польша и Словакия, помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, Словакия, авиация, истребители, самолеты, Анджей Дуда, война России против Украины, Ярослав Надь
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