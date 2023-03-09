"Пришло время принять решение". Министр обороны Словакии заявил, что Польша согласна передать Украине истребители МиГ-29 вместе с его страной

Западные партнеры еще ни разу не передавали Украине боевую авиацию Фото: depositphotos.com

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправить МиГ-29. На встрече министров обороны стран –ч ленов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 двух стран", – написал Надь.

Он также отметил, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность польской стороны передать Украине боевые самолеты.

"Думаю, пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – подчеркнул Надь.