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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29

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Словакия готова предоставить Украине 10 из 11 своих МиГ-29
Словакия готова предоставить Украине 10 из 11 своих МиГ-29
Фото: ЕРА

Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29 советского производства. Об этом в опубликованном 1 марта интервью АР заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Но если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", – подчеркнул Надь.

По его словам, Словакия готова предоставить Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Еще один истребитель зарезервирован для словацкого авиационного музея.

"То, что Украина способна защитить себя от российской агрессии, абсолютно отвечает нашим национальным, государственным интересам, интересам безопасности и обороны", – отметил Надь.

Окончательное решение о передаче ВСУ словацких самолетов ожидается "в течение нескольких дней или недель".

Если это решение будет принято, Словакия станет первой страной – членом НАТО, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Контекст:

27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине свои истребители МиГ-29.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пара тысяч ракет для МиГ-29".

25 января 2023 года Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По его словам, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Словакия, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, МиГ-29, Ярослав Надь
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