Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Но если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", – подчеркнул Надь.

По его словам, Словакия готова предоставить Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Еще один истребитель зарезервирован для словацкого авиационного музея.

"То, что Украина способна защитить себя от российской агрессии, абсолютно отвечает нашим национальным, государственным интересам, интересам безопасности и обороны", – отметил Надь.

Окончательное решение о передаче ВСУ словацких самолетов ожидается "в течение нескольких дней или недель".

Если это решение будет принято, Словакия станет первой страной – членом НАТО, которая предоставит Украине боевые самолеты.