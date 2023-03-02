Словакия готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Но если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", – подчеркнул Надь.
По его словам, Словакия готова предоставить Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Еще один истребитель зарезервирован для словацкого авиационного музея.
"То, что Украина способна защитить себя от российской агрессии, абсолютно отвечает нашим национальным, государственным интересам, интересам безопасности и обороны", – отметил Надь.
Окончательное решение о передаче ВСУ словацких самолетов ожидается "в течение нескольких дней или недель".
Если это решение будет принято, Словакия станет первой страной – членом НАТО, которая предоставит Украине боевые самолеты.
27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине свои истребители МиГ-29.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пара тысяч ракет для МиГ-29".
25 января 2023 года Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По его словам, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.