Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 – президент

Об этом в интервью CNN International заявил президент Польши Анджей Дуда, его 8 марта цитирует PAP.

По словам президента, Варшава готова передать Киеву "остальные МиГ-29, которые сейчас служат в ВВС". Дуда выразил уверенность, что Украина "будет готова их использовать немедленно".

В будущем, считает президент Польши, ВСУ захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать западные истребители F-16.

Поэтому "подготовка украинских летчиков важна и очень нужна", отметил Дуда.

В то же время сейчас ключевой военной потребностью Украины является артиллерия, рассказал Дуда со ссылкой на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.