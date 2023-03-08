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Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 – президент

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Украина будет готова использовать польские истребители МиГ-29 "немедленно", отметил Дуда
Украина будет готова использовать польские истребители МиГ-29 "немедленно", отметил Дуда
Фото: wikipedia.org

Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

Об этом в интервью CNN International заявил президент Польши Анджей Дуда, его 8 марта цитирует PAP.

По словам президента, Варшава готова передать Киеву "остальные МиГ-29, которые сейчас служат в ВВС". Дуда выразил уверенность, что Украина "будет готова их использовать немедленно".

В будущем, считает президент Польши, ВСУ захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать западные истребители F-16.

Поэтому "подготовка украинских летчиков важна и очень нужна", отметил Дуда.

В то же время сейчас ключевой военной потребностью Украины является артиллерия, рассказал Дуда со ссылкой на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Решение о передаче Украине самолетов МиГ позволило бы сразу задействовать их в укреплении обороны Украины, заявил Дуда в интервью, которое вышло 18 февраля. "У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил президент Польши.

В Белом доме заявили, что приветствовали бы решение Польши о передаче Украине МиГ-29.

Передать Украине почти все свои истребители МиГ-29 советского производства (10 из 11) готова Словакия, отметили в минобороны в начале марта.

Теги: Украина, Польша, военная помощь, коалиция, CNN, истребители, самолеты, ВСУ, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, интервью, МиГ-29, летчик
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