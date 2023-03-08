Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 – президент

Об этом в интервью CNN International заявил президент Польши Анджей Дуда, его 8 марта цитирует PAP.
По словам президента, Варшава готова передать Киеву "остальные МиГ-29, которые сейчас служат в ВВС". Дуда выразил уверенность, что Украина "будет готова их использовать немедленно".
В будущем, считает президент Польши, ВСУ захотят стремиться к стандартам НАТО и будут использовать западные истребители F-16.
Поэтому "подготовка украинских летчиков важна и очень нужна", отметил Дуда.
В то же время сейчас ключевой военной потребностью Украины является артиллерия, рассказал Дуда со ссылкой на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
Решение о передаче Украине самолетов МиГ позволило бы сразу задействовать их в укреплении обороны Украины, заявил Дуда в интервью, которое вышло 18 февраля. "У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем рассматривать этот вопрос", – отметил президент Польши.
В Белом доме заявили, что приветствовали бы решение Польши о передаче Украине МиГ-29.
Передать Украине почти все свои истребители МиГ-29 советского производства (10 из 11) готова Словакия, отметили в минобороны в начале марта.