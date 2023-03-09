В Воздушных силах рассказали, чем помогут Украине МиГ-29 от Польши и Словакии

По его словам, то, что передают авицационные комплексы, – это хорошая новость в том смысле, что сдвинулась с места передача боевой авиации, так же как ранее это было с передачей тяжелых зенитно-ракетных систем и танков.

"Боевые самолеты будут переданы. Другой вопрос, в каком они будут состоянии и как мы будем их использовать? Любая помощь этой техникой – это хорошие новости, потому что мы сможем усилить боеспособность того парка самолетов, который уже есть. Большая часть этой помощи – донорские запчасти, потому что у нас такие самолеты есть, они выполняют боевые задания, но техника изнашивается, бывают и попадания. И самолеты, которые нам передадут, могут стать частью ремкомплекта, который поможет удерживать в боеспособном состоянии наши МиГ. Мы не имеем возможности изготавливать уникальные запчасти на наших заводах, потому что все самолеты на нашем вооружении производились в советские времена в России. Поэтому эти самолеты даже в небольшом количестве помогут удерживать нашу авиацию в боевом состоянии", – рассказал он.

Игнат отметил, что многие самолеты Воздушных сил уже устарели и работают на грани возможностей. "Летчики делают чудеса на этих самолетах", – подчеркнул он.

Также Игнат рассказал, почему Украине нужны более современные самолеты, чем МиГ-29, которые используют старые виды вооружения.

"Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы защитить украинское небо от воздушного терроризма. Именно западные истребители благодаря мощным радарам и ракетам способны противостоять атакам. Другая задача – отогнать подальше от наших границ российскую авиацию", – сказал он.