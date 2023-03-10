Украина и Финляндия поддерживают идею саммита формулы мира – совместное заявление Зеленского и Марин

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 10 марта главы Украинского государства Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Санны Марин, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Финляндия приветствовала украинскую формулу мира, впервые представленную президентом Зеленским на саммите лидеров G20 на Бали 15 ноября 2022 года и дающую общее видение необходимых шагов, которые обеспечат всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины и безопасность для всего мира", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Финляндия "готова поддержать план Украины", который "основан на уважении ее суверенитета и территориальной целостности".

"[Финляндия] подтверждает свою преданность активному сотрудничеству с Украиной над его реализацией. Украина и Финляндия поддерживают идею саммита формулы мира и будут работать вместе, чтобы обеспечить широчайшее международное участие", – указано в документе.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским 10 марта Марин сообщила, что Финляндия готовит новый, 14-й пакет военной помощи для Украины, поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины, а также хочет, чтобы Украина вошла в НАТО.