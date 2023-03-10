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Украина и Финляндия поддерживают идею саммита формулы мира – совместное заявление Зеленского и Марин

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Финляндия "готова поддержать план Украины", говорится в совместном заявлении Марин и Зеленского
Финляндия "готова поддержать план Украины", говорится в совместном заявлении Марин и Зеленского
Фото: president.gov.ua

Финляндия поддерживает украинскую формулу мира по прекращению войны, которую в феврале 2022 года начала Россия.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Киеве 10 марта главы Украинского государства Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Санны Марин, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Финляндия приветствовала украинскую формулу мира, впервые представленную президентом Зеленским на саммите лидеров G20 на Бали 15 ноября 2022 года и дающую общее видение необходимых шагов, которые обеспечат всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины и безопасность для всего мира", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Финляндия "готова поддержать план Украины", который "основан на уважении ее суверенитета и территориальной целостности".

"[Финляндия] подтверждает свою преданность активному сотрудничеству с Украиной над его реализацией. Украина и Финляндия поддерживают идею саммита формулы мира и будут работать вместе, чтобы обеспечить широчайшее международное участие", – указано в документе.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским 10 марта Марин сообщила, что Финляндия готовит новый, 14-й пакет военной помощи для Украины, поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины, а также хочет, чтобы Украина вошла в НАТО.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

24 февраля 2023-го, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то".

Зеленский заявлял, что Украина заинтересована, чтобы все государства поддерживали ее "справедливую формулу мира".

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