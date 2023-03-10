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Финляндия поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины – премьер

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Финляндия выступает за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию против Украины, отметила Марин
Финляндия выступает за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию против Украины, отметила Марин
Фото: president.gov.ua

Россия, войска которой в феврале 2022 года начали полномасштабное вторжение, должна компенсировать Украине ущерб, нанесенный в результате войны.

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за разрушения и те потери, которые понесла Украина в результате нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы, их можно было бы пускать на восстановление и возрождение Украины", – сказала Марин.

По ее словам, Финляндия из своей истории знает, как никто, что Украину "необходимо поддерживать столько, сколько нужно".

"Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях", – отметила Марин.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Он рассказал на пресс-конференции 10 марта, что в беседе с Марин подробно обсудил вопрос послевоенного восстановления Украины.

"Для нас сегодня важно не только восстановление целых отраслей, но и помощь нашим людям. Мы говорим о школах, университетах, домах для украинцев. И я благодарен, что госпожа премьер-министр согласилась посетить одну из школ после нашей встречи в городе Ирпене", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Россия должна заплатить за восстановление Украины, заявил 9 марта 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, указано 9 марта на сайте минфина Соединенных Штатов.

Теги: Россия, Финляндия, агрессия, война России против Украины, ущерб, активы, пресс-конференция, визит, разрушения, премьер-министр, встреча, Санна Марин, восстановление
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