Финляндия поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины – премьер

Финляндия выступает за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию против Украины, отметила Марин Фото: president.gov.ua

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за разрушения и те потери, которые понесла Украина в результате нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы, их можно было бы пускать на восстановление и возрождение Украины", – сказала Марин.

По ее словам, Финляндия из своей истории знает, как никто, что Украину "необходимо поддерживать столько, сколько нужно".

"Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях", – отметила Марин.

Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.

Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.

Он рассказал на пресс-конференции 10 марта, что в беседе с Марин подробно обсудил вопрос послевоенного восстановления Украины.

"Для нас сегодня важно не только восстановление целых отраслей, но и помощь нашим людям. Мы говорим о школах, университетах, домах для украинцев. И я благодарен, что госпожа премьер-министр согласилась посетить одну из школ после нашей встречи в городе Ирпене", – подчеркнул Зеленский.