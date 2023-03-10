Финляндия поддерживает использование замороженных российских активов на восстановление Украины – премьер

Об этом 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
"Мы за то, чтобы Россия платила полную цену за агрессию, за разрушения и те потери, которые понесла Украина в результате нашествия. Мы за то, чтобы можно было замораживать и изымать российские активы, их можно было бы пускать на восстановление и возрождение Украины", – сказала Марин.
По ее словам, Финляндия из своей истории знает, как никто, что Украину "необходимо поддерживать столько, сколько нужно".
"Мы хотим, чтобы Украина получила мир на своих условиях", – отметила Марин.
Марин прибыла с визитом в Украину 10 марта. Вместе с Зеленским премьер Финляндии приняла участие в прощании с Героем Украины Да Винчи.
Это не первый визит Марин в Украину с начала полномасштабной войны. В конце мая 2022 года она посетила деоккупированные Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.
Он рассказал на пресс-конференции 10 марта, что в беседе с Марин подробно обсудил вопрос послевоенного восстановления Украины.
"Для нас сегодня важно не только восстановление целых отраслей, но и помощь нашим людям. Мы говорим о школах, университетах, домах для украинцев. И я благодарен, что госпожа премьер-министр согласилась посетить одну из школ после нашей встречи в городе Ирпене", – подчеркнул Зеленский.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.
Россия должна заплатить за восстановление Украины, заявил 9 марта 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд, указано 9 марта на сайте минфина Соединенных Штатов.