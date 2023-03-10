С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд

В REPO гарантировали, что активы РФ в юрисдикциях стран – участников группы останутся заблокированными Фото: depositphotos.com

Группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии, во время прошедшей накануне встречи договорилась удвоить усилия по привлечению России к ответственности за агрессивные действия против Украины.

В REPO гарантировали, что активы Центрального банка и Фонда национального благосостояния России в юрисдикциях стран – участников группы останутся заблокированными и не смогут быть использованы для поддержки российских оккупантов.

В заявлении сказано, что конфискованная и замороженная элитная недвижимость и другие активы класса люкс, принадлежащие россиянам из санкционных списков, "оцениваются во много миллиардов долларов".

В течение минувшего года группа занималась расследованием и предотвращением уклонения России от санкций Запада, а также работала над обновлением и расширением нормативно-правовой базы, позволяющей замораживать, арестовывать, конфисковывать и отчуждать активы граждан РФ.

Помимо этого, в заявлении REPO говорится, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. Речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.