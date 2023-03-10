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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США с союзниками заблокировали российские активы на $58 млрд

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В REPO гарантировали, что активы РФ в юрисдикциях стран участников группы останутся заблокированными
В REPO гарантировали, что активы РФ в юрисдикциях стран – участников группы останутся заблокированными
Фото: depositphotos.com

Международная группа, которая занимается блокированием имущества попавших под санкции россиян (REPO), с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозила российские активы на сумму более $58 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении участников группы, опубликованном 9 марта на сайте министерства финансов США.

Группа, в которую входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии, во время прошедшей накануне встречи договорилась удвоить усилия по привлечению России к ответственности за агрессивные действия против Украины.

В REPO гарантировали, что активы Центрального банка и Фонда национального благосостояния России в юрисдикциях стран – участников группы останутся заблокированными и не смогут быть использованы для поддержки российских оккупантов.

В заявлении сказано, что конфискованная и замороженная элитная недвижимость и другие активы класса люкс, принадлежащие россиянам из санкционных списков, "оцениваются во много миллиардов долларов".

В течение минувшего года группа занималась расследованием и предотвращением уклонения России от санкций Запада, а также работала над обновлением и расширением нормативно-правовой базы, позволяющей замораживать, арестовывать, конфисковывать и отчуждать активы граждан РФ.

Помимо этого, в заявлении REPO говорится, что часть замороженных средств уже была передана Украине в качестве международной помощи. Речь идет о конфискованных у подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева $5,4 млн.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, недвижимость, санкции, расследование, война России против Украины, активы, имущество, россияне
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