Германия заморозила активы России более чем на €5 млрд

В эту сумму входят активы российских лиц, в число которых входит Центральный банк России, а также лица и компании, находящиеся в санкционном списке ЕС. В министерстве не захотели ответить, насколько большие замороженные активы российских бизнесменов в Германии.
Издание также указывает, что Центральный офис по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) все еще находится в стадии создания. Как уточнили в ведомстве, там работают 36 сотрудников, но штат все еще расширяется.
Согласно закону о применении санкций, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который должен публиковаться на вебсайте органа. Однако пока этого не произошло.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.