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Германия заморозила активы России более чем на €5 млрд

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В Германии заморожены активы Центробанка России, а также лиц и компаний, находящиеся в санкционном списке ЕС
В Германии заморожены активы Центробанка России, а также лиц и компаний, находящиеся в санкционном списке ЕС
Фото: depositphotos.com

С начала войны в Украине в Германии заморозили российских активов на более €5 млрд. Об этом сообщило федеральное министерство финансов по запросу в ответ на запрос Welt.

В эту сумму входят активы российских лиц, в число которых входит Центральный банк России, а также лица и компании, находящиеся в санкционном списке ЕС. В министерстве не захотели ответить, насколько большие замороженные активы российских бизнесменов в Германии.

Издание также указывает, что Центральный офис по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) все еще находится в стадии создания. Как уточнили в ведомстве, там работают 36 сотрудников, но штат все еще расширяется.

Согласно закону о применении санкций, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который должен публиковаться на вебсайте органа. Однако пока этого не произошло.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В ноябре 2022 года издание Politico писало, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять активы России для восстановления Украины, однако для этого еще многое нужно сделать.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, санкции, арест, Банк России, активы
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