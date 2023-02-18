Германия заморозила активы России более чем на €5 млрд

В Германии заморожены активы Центробанка России, а также лиц и компаний, находящиеся в санкционном списке ЕС Фото: depositphotos.com

В эту сумму входят активы российских лиц, в число которых входит Центральный банк России, а также лица и компании, находящиеся в санкционном списке ЕС. В министерстве не захотели ответить, насколько большие замороженные активы российских бизнесменов в Германии.

Издание также указывает, что Центральный офис по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) все еще находится в стадии создания. Как уточнили в ведомстве, там работают 36 сотрудников, но штат все еще расширяется.

Согласно закону о применении санкций, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который должен публиковаться на вебсайте органа. Однако пока этого не произошло.