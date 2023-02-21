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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о "мирном плане" КНР: Мы заинтересованы, чтобы все государства поддерживали нашу "справедливую формулу мира". Тем не менее документа я не видел

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Зеленский отметил, что пока не видел официального документа о "мирном плане" КНР
Зеленский отметил, что пока не видел официального документа о "мирном плане" КНР
Фото: president.gov.ua

По поводу завершения войны, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия, должна быть "одна позиция".

Такое мнение 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.

Зеленский отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал ему, что "произошло неформальное общение, диалог с коллегой из Китая", в ходе которого представитель КНР "действительно сказал, что у них есть идея – документ или резолюция".

"Мне кажется, что наш документ, наша формула мира, которую мы предложили и которую поддержало большое количество государств уже, и мы ждем, что поддержат наши инициативы и 23 числа, когда будет заседание ООН (голосование по соответствующей резолюции)... мне кажется, что важно, чтобы была одна позиция", – подчеркнул Зеленский.

Но тем не менее, продолжил президент, "документа официального я никакого не видел".

"Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, государства всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – чтобы все они также были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживали нашу, мне кажется, справедливую формулу мира", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/videos/714038997029833/

Кулеба сообщал, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И в ходе встречи 18 февраля рассказал ему ключевые позиции "мирного плана" КНР.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона "с нетерпением ожидает получить текст", чтобы "узнать все детали".

"Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – заявил Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, "основным приоритетом" остается инициированная Зеленским украинская формула мира.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года издание The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни со ссылкой на Ван И.

По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Россия, Украина, Китай, МИД Украины, переговоры, КНР, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент, пресс-конференция, Ван И
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