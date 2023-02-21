Зеленский о "мирном плане" КНР: Мы заинтересованы, чтобы все государства поддерживали нашу "справедливую формулу мира". Тем не менее документа я не видел

Зеленский отметил, что пока не видел официального документа о "мирном плане" КНР Фото: president.gov.ua

Такое мнение 21 февраля на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Facebook Мелони.

Зеленский отметил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал ему, что "произошло неформальное общение, диалог с коллегой из Китая", в ходе которого представитель КНР "действительно сказал, что у них есть идея – документ или резолюция".

"Мне кажется, что наш документ, наша формула мира, которую мы предложили и которую поддержало большое количество государств уже, и мы ждем, что поддержат наши инициативы и 23 числа, когда будет заседание ООН (голосование по соответствующей резолюции)... мне кажется, что важно, чтобы была одна позиция", – подчеркнул Зеленский.

Но тем не менее, продолжил президент, "документа официального я никакого не видел".

"Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, государства всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – чтобы все они также были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживали нашу, мне кажется, справедливую формулу мира", – резюмировал Зеленский.

Кулеба сообщал, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И в ходе встречи 18 февраля рассказал ему ключевые позиции "мирного плана" КНР.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона "с нетерпением ожидает получить текст", чтобы "узнать все детали".

"Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – заявил Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД, "основным приоритетом" остается инициированная Зеленским украинская формула мира.