США высоко оценили уровень готовности украинских пилотов – Игнат

По его словам, лидеры ряда стран-союзников заявили о готовности обучать украинских летчиков на самолетах западного образца. На данный момент идет выбор страны и базы, на которой есть все необходимое – инструкторы, тренажеры и так далее.

"Обучение может проходить там, где есть такое вооружение и учебно-тренировочная база. Позитивно, что в США уже изучался наш опыт и американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые теперь будут отправлены на обучение", — сказал Игнат.

Он отметил, что сегодня в армии Украины есть только советские бомбардировщики, истребители и штурмовики. В США оценивали, насколько быстро летчики ВСУ смогут овладеть навыками управления самолетами западного образца.

"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести переобучение", – сказал спикер ВС.

6 марта Игнат сообщал, что два опытных пилота Вооруженных сил Украины проходят тестирование в США для изучения уровня знаний и навыков.