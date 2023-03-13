США высоко оценили уровень готовности украинских пилотов – Игнат

По его словам, лидеры ряда стран-союзников заявили о готовности обучать украинских летчиков на самолетах западного образца. На данный момент идет выбор страны и базы, на которой есть все необходимое – инструкторы, тренажеры и так далее.
"Обучение может проходить там, где есть такое вооружение и учебно-тренировочная база. Позитивно, что в США уже изучался наш опыт и американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые теперь будут отправлены на обучение", — сказал Игнат.
Он отметил, что сегодня в армии Украины есть только советские бомбардировщики, истребители и штурмовики. В США оценивали, насколько быстро летчики ВСУ смогут овладеть навыками управления самолетами западного образца.
"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести переобучение", – сказал спикер ВС.
6 марта Игнат сообщал, что два опытных пилота Вооруженных сил Украины проходят тестирование в США для изучения уровня знаний и навыков.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.