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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США высоко оценили уровень готовности украинских пилотов – Игнат

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Два опытных пилота ВСУ проходят тестирование в США
Два опытных пилота ВСУ проходят тестирование в США
Фото: Yuriy Ignat / Facebook

В США довольно высоко оценили уровень подготовки украинских военных летчиков. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал 13 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, лидеры ряда стран-союзников заявили о готовности обучать украинских летчиков на самолетах западного образца. На данный момент идет выбор страны и базы, на которой есть все необходимое – инструкторы, тренажеры и так далее.

"Обучение может проходить там, где есть такое вооружение и учебно-тренировочная база. Позитивно, что в США уже изучался наш опыт и американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые теперь будут отправлены на обучение", — сказал Игнат.

Он отметил, что сегодня в армии Украины есть только советские бомбардировщики, истребители и штурмовики. В США оценивали, насколько быстро летчики ВСУ смогут овладеть навыками управления самолетами западного образца. 

"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести переобучение", – сказал спикер ВС.

6 марта Игнат сообщал, что два опытных пилота Вооруженных сил Украины проходят тестирование в США для изучения уровня знаний и навыков.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 года) ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что страна готова передать Украине почти все свои истребители МиГ-29. Это 10 из 11 имеющихся у Словакии таких самолетов. Еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея.

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29.

Теги: США, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, пилот, Юрий Игнат
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