В США направили двух опытных украинских пилотов. В ВС ВСУ объяснили, что они там делают

По его словам, во время визита украинских пилотов в США оценят, сколько нужно времени для их обучения управлению современными истребителями.
"Все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем учить [пилотов ВСУ], если будет принято решение о [предоставлении Украине] того или иного типа самолета", – сказал он.
Игнат отметил, что на данный момент продолжаются консультации, украинская сторона тесно сотрудничает с партнерами на разных фронтах. По его словам, когда будет принято решение о предоставление того или иного вида самолетов, станет ясно, сколько пилотов и куда отправят на обучение.
Спикер ВС добавил, что изучается также вопрос обучения инженерно-авиационного состава, который будет обслуживать технику. По его словам, на один самолет могут потребоваться десятки специалистов.
Минобороны уже работает над адаптацией аэродромов для новых самолетов, так как ВСУ в любом случае нужно заменять старый парк авиатехники, сказал Игнат.
"Нам нужны крылья для того, чтобы защитить страну. Нам нужны самолеты западного типа, совместимые с государствами НАТО", – сказал он.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".