В США направили двух опытных украинских пилотов. В ВС ВСУ объяснили, что они там делают

По его словам, во время визита украинских пилотов в США оценят, сколько нужно времени для их обучения управлению современными истребителями.

"Все эти моменты учитываются, и будут в дальнейшем сделаны шаги для того, чтобы понять алгоритм действий: как мы будем действовать дальше, где мы будем учить [пилотов ВСУ], если будет принято решение о [предоставлении Украине] того или иного типа самолета", – сказал он.

Игнат отметил, что на данный момент продолжаются консультации, украинская сторона тесно сотрудничает с партнерами на разных фронтах. По его словам, когда будет принято решение о предоставление того или иного вида самолетов, станет ясно, сколько пилотов и куда отправят на обучение.

Спикер ВС добавил, что изучается также вопрос обучения инженерно-авиационного состава, который будет обслуживать технику. По его словам, на один самолет могут потребоваться десятки специалистов.

Минобороны уже работает над адаптацией аэродромов для новых самолетов, так как ВСУ в любом случае нужно заменять старый парк авиатехники, сказал Игнат.

"Нам нужны крылья для того, чтобы защитить страну. Нам нужны самолеты западного типа, совместимые с государствами НАТО", – сказал он.