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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Финляндии не исключила передачу Украине истребителей Hornet

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Санна Марин вчера посетила Украину
Санна Марин вчера посетила Украину
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая 10 марта посетила Киев, заявила, что вопрос передачи Финляндией Украине истребителей может обсуждаться. Об этом сообщает Yle.

По словам Марин, Финляндия решила приобрести новые истребители. 

"Я думаю, что мы также можем обсудить Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая для этого потребуется подготовка", – добавила она, отметив, что обсуждение вопроса находится на еще на очень ранней стадии и никаких решений не принято. 

По информации Helsingin Sanomat, у Финляндии есть 62 самолета McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Их планируют постепенно вывести из эксплуатации и заменить новыми истребителями. Финляндия планирует приобрести 64 истребителя 64 истребителя F-35.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. По словам Зеленского, Украина ожидает получить от Великобритании самолеты Eurofighter Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Финляндия, истребители, самолеты, война России против Украины, Санна Марин
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