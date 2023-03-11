Премьер Финляндии не исключила передачу Украине истребителей Hornet

По словам Марин, Финляндия решила приобрести новые истребители.

"Я думаю, что мы также можем обсудить Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая для этого потребуется подготовка", – добавила она, отметив, что обсуждение вопроса находится на еще на очень ранней стадии и никаких решений не принято.

По информации Helsingin Sanomat, у Финляндии есть 62 самолета McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Их планируют постепенно вывести из эксплуатации и заменить новыми истребителями. Финляндия планирует приобрести 64 истребителя 64 истребителя F-35.