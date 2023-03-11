Премьер Финляндии не исключила передачу Украине истребителей Hornet

По словам Марин, Финляндия решила приобрести новые истребители.
"Я думаю, что мы также можем обсудить Hornet, можно ли будет их передать Украине и какая для этого потребуется подготовка", – добавила она, отметив, что обсуждение вопроса находится на еще на очень ранней стадии и никаких решений не принято.
По информации Helsingin Sanomat, у Финляндии есть 62 самолета McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Их планируют постепенно вывести из эксплуатации и заменить новыми истребителями. Финляндия планирует приобрести 64 истребителя 64 истребителя F-35.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующим стандартам НАТО. По словам Зеленского, Украина ожидает получить от Великобритании самолеты Eurofighter Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
В начале марта Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине МиГ-29.